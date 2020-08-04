Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigara fiyatlarına gelen vergi artışı sonrasında güncel fiyat listesi merak ediliyor. Sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Sigara tiryakileri gelecek zam haberlerini araştırmaya başladı. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...