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Haberler Galeri Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigara fiyatlarına gelen vergi artışı sonrasında güncel fiyat listesi merak ediliyor. Sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Sigara tiryakileri gelecek zam haberlerini araştırmaya başladı. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Giriş Tarihi: 04.08.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 15:18
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Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi artışı sonrası sigaraya zam geleceği iddiası sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Yaşadığımız günlerde tütün tiryakileri zam olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Resmi açıklama geldiği anda haberimizin içine eklenecektir.

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Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

JTI

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL

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Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL

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Güncel sigara fiyat listesi 2020! Sigaraya zam geldi mi? Hangi sigaralara zam gelecek? Marlboro, Parliament Camel, Winston, Muratti, LM, Kent güncel fiyatları...

British American Tobacco

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL