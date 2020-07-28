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Haberler Galeri İkinci el araba için kritik tarih! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...

İkinci el araba için kritik tarih! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...

2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de otomotiv oldu. İkinci el araba piyasasında yaşanan beklenmedik yükselme ÖTV beklentisi oluşturdu. Sıfır arabaların piyasaya sürülmesiyle fiyatların düşmesi bekleniyor. Araba fiyatlarının ne zaman düşeceği sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 22:47
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İkinci el araba için kritik tarih! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...

2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? ÖTV indirimi gelecek mi? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba hayali kuran vatandaşlar, ikinci el arabaların fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Sıfır araba fiyatlarının yüksek olması nedeniyle talep nispeten ikinci ele kaymış durumda. Ancak pandemi nedeniyle orada da fiyatların yükselmesi araba alacakları düşündürüyor. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba için kritik tarih! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

Uzmanlar tarafından araç bulunurluğunun artacağı ve fiyatların normal seyrine geleceği tarih olarak Eylül ayı işaret ediliyor. Fiyat dengelenmesinin Eylül ayını bulabileceği konuşulurken ülke dinamikleri nedeniyle kesin bir durumdan bahsetmek de mümkün olmuyor.

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İkinci el araba için kritik tarih! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...

Sıfır araçlardaki düşük faizli kampanyaların devam ettirilmesi de otomotiv sektörü adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Şu an araba alınır mı 2020 yılının en belirsiz soruları arasında yer alıyor. Bazı vatandaşlar ikinci el araçları bir yatırım aracı olarak görürken bazı vatandaşlar da bütçelerine uygun olan aracı bulamamaktan şikayet ediyor.

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İkinci el araba için kritik tarih! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...

2. el araba ne zaman alınır 2020?

2. el araba ne zaman alınır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Kınık; sıfır araba üretilmediği için olayların bu şekilde hızlı geliştiğini belirtti. Ancak ikinci el ve sıfır araba fiyatları düşer mi 2020 yılı için halen daha belirsizliğini koruyan sorular arasında yer alıyor. Kınık, sıfır arabalar üretildikten sonra piyasaların biraz daha oturacağını düşünüyor. Şu an araba alınır mı 2020 konusunda olumlu bir yanıt arayanların en ucuz araç fiyatı olarak 100.00 TL üstündeki rakamlarla karşılaşacağı belirtiliyor.

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İkinci el araba için kritik tarih! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...

2. el araba alınır mı konusunda ikinci elciler genel olarak sıfır araba üretiminin artmasını ve piyasaların biraz daha oturmasını bekliyor. Genel olarak ikinci el piyasasında gözler; Kurban Bayramı'ndan sonraya çevrilmiş durumda. Aracını satıp yeni bir ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar da 2. el araba ne zaman alınır konusunda fiyatların fazla yüksek olduğunu ve Kurban Bayramı'ndan sonra düşüş beklentisi içerisinde olduklarını belirtiyor..