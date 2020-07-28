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İkinci el araba için kritik tarih! 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...
2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de otomotiv oldu. İkinci el araba piyasasında yaşanan beklenmedik yükselme ÖTV beklentisi oluşturdu. Sıfır arabaların piyasaya sürülmesiyle fiyatların düşmesi bekleniyor. Araba fiyatlarının ne zaman düşeceği sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Fiat, Opel, Dacia, Renault...
Giriş Tarihi: 28.07.2020 22:41Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 22:47