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Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir?

Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş, bayram harçlığı yatacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verecek. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 18:40
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Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir?

Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı 31 Temmıuz- 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Geçtiğimiz bayramda ortaya atılan 500 TL bayram harçlığı verileceği iddiası yeniden gündeme geliyor. Yaşanan bu gelişme sonrasında internette konuyla ilgili araştırma yapılmaya devam ediyor. Peki, Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir?

BAYRAMDA PANDEMİ YARDIMI VAR MI? 500 TL BAYRAM HARÇLIĞI...

Bazı medya organlarında, sosyal medya hesaplarında vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceğine dair iddialar yer alsa da bu konunun resmi bir dayanağı yok. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri haricinde 500 TL bayram harçlığı gibi bir uygulama bulunmuyor.

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Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir?

Daha önce de İçişleri Bakanlığı'nın ve il valiliklerinin her vatandaşa 1000 TL dağıttığına yönelik iddialar çıkmış, hem valilikler hem de İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı..

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Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası bayram harçlığı verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir?

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.