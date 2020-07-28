Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir?

Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen binlerce vatandaş, bayram harçlığı yatacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verecek. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, Bayram harçlığı ne zaman alınacak? Devlet bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Açık kapı başvurusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...