28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fırsatçı otomobil markaları vatandaşın cebine göz dikti! Yüzde 30 zam yaptılar

Fırsatçı otomobil markaları vatandaşın cebine göz dikti! Yüzde 30 zam yaptılar

Vatandaşın cebine göz diken fırsatçı otomobil markaları araçlara yüzde 30'a varan zamlar yaptı. Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota gibi önde gelen markaların yaptığı fırsatçılığın önüne geçmek için geçtiğimiz günlerde kamu bankaları harekete geçmiş ve ucuz finansman imkanını fırsat bilerek vatandaşı mağdur eden 6 otomobil markasını kredi kampanyasından çıkardı.

Giriş Tarihi: 28.07.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 23:10
  • 1
  • 69
Fırsatçı otomobil markaları vatandaşın cebine göz dikti! Yüzde 30 zam yaptılar

Yılbaşından bu yana Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota gibi önde gelen markalar araçlara yüzde 30'a varan zamlar yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 69
Fırsatçı otomobil markaları vatandaşın cebine göz dikti! Yüzde 30 zam yaptılar

FİAT

Cardata'nın verilerine göre, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL.

  • 3
  • 69
Fırsatçı otomobil markaları vatandaşın cebine göz dikti! Yüzde 30 zam yaptılar

Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL seviyesinde. Rakamlar, ocak ayından temmuza bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.

  • 4
  • 69
Fırsatçı otomobil markaları vatandaşın cebine göz dikti! Yüzde 30 zam yaptılar

FORD

Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı. Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL seviyesine çıktı.

  • 5
  • 69
Fırsatçı otomobil markaları vatandaşın cebine göz dikti! Yüzde 30 zam yaptılar

HONDA

Honda Civic Sedan'da fiyat artışlarını görüldüğü modeller arasında yer alıyor. Civic Sedan'ın 1.5 VTEC Turbo Executive Plus benzin otomatik 182 beygirlik versiyonu, yıl başından bu beri fiyatını yaklaşık yüzde 20 artırdı. Bu aracın faiz kampanyasının başladığı Haziran ayındaki fiyatının 212 bin 600 TL'den Temmuz'da 231 bin 400 TL'ye çıkması ise dikkat çekiyor.