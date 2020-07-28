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Fırsatçı otomobil markaları vatandaşın cebine göz dikti! Yüzde 30 zam yaptılar
Vatandaşın cebine göz diken fırsatçı otomobil markaları araçlara yüzde 30'a varan zamlar yaptı. Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota gibi önde gelen markaların yaptığı fırsatçılığın önüne geçmek için geçtiğimiz günlerde kamu bankaları harekete geçmiş ve ucuz finansman imkanını fırsat bilerek vatandaşı mağdur eden 6 otomobil markasını kredi kampanyasından çıkardı.
Giriş Tarihi: 28.07.2020 22:56 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 23:10
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