Fırsatçı otomobil markaları vatandaşın cebine göz dikti! Yüzde 30 zam yaptılar

FORD

Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı. Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL seviyesine çıktı.