Başvuran anında alıyor! İhtiyacı olana 1000 TL ödeme! Başvuru şartları belli oldu...

Pandemi döneminde ihtiyacı olanlara devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Bakanlık tarafından başlatılan 1.000 TL'lik sosyal yardım ödemelerinin başvuru sürecinin sona ermesinin ardından hesaplara yatmaya başladı. e-Devlet üzerinden kabul edilen başvurular sonrasında vatandaşların hesaplarına geri ödemesiz olarak 1.000 TL yatırılıyor. 3. fazı yapılan yardımlardan yararlanmak için yapılması gerekenlere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 1.000 TL ödeme başvuru şartları...