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21 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuran anında alıyor! İhtiyacı olana 1000 TL ödeme! Başvuru şartları belli oldu... Başvuran anında alıyor! İhtiyacı olana 1000 TL ödeme! Başvuru şartları belli oldu...
Pandemi döneminde ihtiyacı olanlara devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Bakanlık tarafından başlatılan 1.000 TL'lik sosyal yardım ödemelerinin başvuru sürecinin sona ermesinin ardından hesaplara yatmaya başladı. e-Devlet üzerinden kabul edilen başvurular sonrasında vatandaşların hesaplarına geri ödemesiz olarak 1.000 TL yatırılıyor. 3. fazı yapılan yardımlardan yararlanmak için yapılması gerekenlere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte 1.000 TL ödeme başvuru şartları...
Giriş Tarihi: 21.01.2021 18:29 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 18:29
Başvuran anında alıyor! İhtiyacı olana 1000 TL ödeme! Başvuru şartları belli oldu. Pandemi döneminde ihtiyacı olanlara 1.000 TL sosyal yardım ödemeleri sürüyor. İlk iki faz ödemenin ardından üçüncü faz ödemeleri ise hesaplara yatıyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilen ve değerlendirmelerin ardından 1.000 TL'lik ödemeler hesaplarda olacak. Sosyal yardım ödemelerinden yararlananlar bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pandemi sürecinde milyonlarca haneye ödenen 1.000 liralık sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.000 liralık yardımlar ödeniyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar