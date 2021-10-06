06 Ekim 2021, Çarşamba
Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...
Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları için yeni gelişmeler yaşanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyon toplamı memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısı için aldığı yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçti. Oluşan zam farkının ardından gözler Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Oluşacak fark ile birlikte çalışan, emekli dul aylıklarında artış olacak. SSK ve Bağkur emeklisi için de üç ayda oluşan zam yüzde 4.23 olarak görüldü.
Giriş Tarihi: 06.10.2021 22:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 22:22
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