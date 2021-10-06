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Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...

Milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranları için yeni gelişmeler yaşanıyor. Temmuz, ağustos ve eylül enflasyon toplamı memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısı için aldığı yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçti. Oluşan zam farkının ardından gözler Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Oluşacak fark ile birlikte çalışan, emekli dul aylıklarında artış olacak. SSK ve Bağkur emeklisi için de üç ayda oluşan zam yüzde 4.23 olarak görüldü.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021 22:22 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 22:22
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Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...

Emekliye beklenmedik zam müjdesi. En düşüğü 4.102 TL olacak. Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek. Milyonlarca emekli, çalışan, dul ve yetimin maaşını yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memur ve emekliler enflasyon oranları hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. 6 aylık dönemde ortaya çıkan enflasyon oranı Ocak ve Temmuz aylarında ortaya çıkan zam miktarlarını direk olarak etkiliyor. Geçtiğimiz aylarda emeklilerin maaş zammı belli olmuştu. Hal böyle olunca gözler yılın ikinci yarısına çevrildi. İşte, Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için tahminler...

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Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...

Temmuz, ağustos ve eylül enflasyon toplamı memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısı için aldığı yüzde 3'lük toplu sözleşme zammını geçti. Bir başka ifadeyle şimdiden yüzde 1.23 zam farkı oluştu. Ocakta yüzde 5 de toplu sözleşme zammı var. SSK ve Bağkur emeklisi için de üç ayda oluşan zam yüzde 4.23.

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Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...

Memur ve emeklilerin her ay en çok takip ettiği verilerin başında enflasyon geliyor. Çünkü ortaya çıkan her rakam bir sonraki 6 aylık dönemde (ocak-temmuz) alacağı zammı da direkt etkiliyor. Zammı etkileyen bir diğer durum ise toplu sözleşme anlaşması. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zammı ağustosta belli olmuştu.

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Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...

TOPLU SÖZLEŞME ORANLARI

Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5 artı 7, 2023 yılı için ise yüzde 8 artı 6 olmak üzere maaşlarda iki yıl içinde kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi de ödenecek.

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Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...

İKİNCİ 6 AYDA YÜZDE 3'TÜ

Memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da bu rakamlara eklenmişti. 2019'daki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın temmuz-aralık döneminde geçerli olacak şekilde yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45'lik enflasyon farkı da maaşa eklenmiş toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.