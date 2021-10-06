Emekliye beklenmedik zam müjdesi! En düşüğü 4.102 TL olacak! Ekim, Kasım ve Aralık ayı belirleyecek...

TOPLU SÖZLEŞME ORANLARI

Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5 artı 7, 2023 yılı için ise yüzde 8 artı 6 olmak üzere maaşlarda iki yıl içinde kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak. Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa fark da eklenecek. Buna ilave olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi de ödenecek.