18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Araba alma hayali kuran milyonlarca vatandaş fiyatların düşeceği tarihi bekliyor. Pandemi döneminde sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle fiyatların yüksek olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar araba alacakları fiyatların düşeceği tarih konusunda uyarıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 18.08.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 17:31
  • 1
  • 12
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? ÖTV indirimi gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş ikinci el piyasasının ne zaman normale döneceğini merak ediyor. Uzmanların uyarıları yakından takip edilirken, ÖTV beklentisi yeniden gündeme getiriliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? ÖTV indirimi gelecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yükselen fiyatlar ve ikinci el araç piyasasında oluşan karmaşa sonrasında devlet tarafından konuya müdahale edilme kararı alındı. İkinci el araç satışı düzenlemesi sonrasında da 'İkinci el araba fiyatları düşecek mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

  • 3
  • 12
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi?

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? DÜZENLEME GELDİ!

Ticaret Bakanlığının, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bakan Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını belirtti.

  • 4
  • 12
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi?

Pekcan, halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak." bilgisini verdi..

  • 5
  • 12
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi?

Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliğinden alınan verilerin esas olacağını belirten Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağını bildirdi.

Bakan Pekcan, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğini vurgulayarak şunları ifade etti: