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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Araba alma hayali kuran milyonlarca vatandaş fiyatların düşeceği tarihi bekliyor. Pandemi döneminde sıfır araçların piyasaya sürülmemesi nedeniyle fiyatların yüksek olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar araba alacakları fiyatların düşeceği tarih konusunda uyarıyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İndirim bekleyenlere müjde! ÖTV indirimi gelecek mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 18.08.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 17:31
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