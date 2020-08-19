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Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Aşı bulunduktan sonra...

Tüm dünyada ikinci dalga koronavirüs endişesi yaşanırken, aşının henüz bulunamamış olması piyasalardaki altın ve döviz kurunu da etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda hızla yükselişe geçen altın fiyatlarında, Rusya'nın 'aşıyı bulduk' açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, altın alacak vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Koronavirüs aşısının bulunmasıyla birlikte altın yatırımcılarını üzecek haberler arka arkaya gelebilir.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 08:48 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 08:52
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Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Aşı bulunduktan sonra...

Küresel ekonomide pandemi kaynaklı belirsizlik nedeniyle altın fiyatlarında agresif yükseliş ve düşüşler devam ediyor.

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Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Aşı bulunduktan sonra...

Dün 460 TL seviyesinde güne başlayan altının gram fiyatı 480 TL'den günü kapattı.

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Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Aşı bulunduktan sonra...

Altın fiyatlarında ani yükseliş ve düşüşlerin yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, "Dünya Sağlık Örgütü'nden aşı çalışmaları ile ilgili gelecek bir açıklama yatırımcılara alım fırsatı sunacak. Vatandaşların kısa vadeli alım ve satımından uzak durması gerekir" uyarısında bulunuyor.

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Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Aşı bulunduktan sonra...

Koronavirüs salgını, ABD-Çin arasında ticaret savaşı, küresel ekonominin geleceğine dair endişeler... Altın fiyatları küresel gelişmelere bağlı olarak yükselmeye devam ediyor.

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Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Aşı bulunduktan sonra...

Geçtiğimiz hafta Rusya'nın aşı açıklamasının ardından ani düşüş yaşayan altın, dün güne 460 TL seviyesinde başladı ancak günün sonunda 480 lirayı gördü.