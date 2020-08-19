Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı: Aşı bulunduktan sonra...

Tüm dünyada ikinci dalga koronavirüs endişesi yaşanırken, aşının henüz bulunamamış olması piyasalardaki altın ve döviz kurunu da etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda hızla yükselişe geçen altın fiyatlarında, Rusya'nın 'aşıyı bulduk' açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşandı. Uzmanlar, altın alacak vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu. Koronavirüs aşısının bulunmasıyla birlikte altın yatırımcılarını üzecek haberler arka arkaya gelebilir.