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Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizsiz nakit para fırsatı var! Birçok kişi bu detayı bilmiyor...

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaş faizsiz nakit fırsatından yararlanabiliyor. Kredi kartı kullananlar için geçerli olan faizsiz nakit fırsatından birçok vatandaşın haberi dahi yok. Son dönemde artan kredi kartı kullanımı sonrasında cüzdanlardan birden fazla kart çıkabiliyor. Ancak kredi kartı kullanıcılarının birçoğu faizsiz nakit para fırsatından haberdar olmadığı için bu imkandan yararlanamıyor.

Giriş Tarihi: 20.07.2021 18:36
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Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizsiz nakit para fırsatı var! Birçok kişi bu detayı bilmiyor...

Kredi kartı kullananlar dikkat... Faizsiz nakit para fırsatı var. Birçok kişi bu detayı bilmiyor. Kredi kartı kullanan herkes için geçerli olan faizsiz nakit para imkanından ise birçok kredi kartı kullanıcısının haberi yok. Kredi kartı kullanımının son yıllarda çok fazla artmasıyla beraber milyonlarca kişinin cebinde artık birden fazla kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı kullananları yakından ilgildiren gelişmenin detaylarına haberimizde yer verdik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizsiz nakit para fırsatı var! Birçok kişi bu detayı bilmiyor...

Ülkemizde 78 milyondan fazla kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Ancak bu kişilerden birçoğunun faizsiz nakit para kullanımından haberi yok. Kredi kartı kullanan herkesin yararlanabildiği bu imkan, kullanıcılara 40 gün boyunca faiz ödemeden para çekme fırsatı sunuyor.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizsiz nakit para fırsatı var! Birçok kişi bu detayı bilmiyor...

Özellikle pandemi döneminde evlerine kapanan birçok insan internet alışverişine ağırlık verdi. E-ticaret sitelerinin kullanımının artmasıyla da kredi kartı kullanımı giderek arttı.

Kredi kartındaki taksit imkanları, pandemi döneminde kullanıcıları bir hayli rahatlasa da tabiki çözüm olmadı.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizsiz nakit para fırsatı var! Birçok kişi bu detayı bilmiyor...

Ülkemizde 78 milyonu aşan bir kredi kartı kullanımı bulunuyor. Ancak birçok kişi kredi kartlarını doğru bir şekilde kullanamıyor.

Kredi kartını doğru kullanamayan kişiler ise faiz yüküyle uğraşmak zorunda kalıyor. Bu da çoğu zaman kullanıcıları zor duruma sokuyor.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizsiz nakit para fırsatı var! Birçok kişi bu detayı bilmiyor...

Kullanıcılar genelde kart borçlarının tamamını ödeyemedikleri için sadece asgari tutarını ödüyor. Kartın sadece asgarisinin ödenmesi ise yüksek faizlere neden oluyor.

Bankalar, kredi kartı alıp kullanmaya başlayan müşterilerine birçok evrak imzalatıyor. Ancak kullanıcılar imzaladıkları belgeleri genelde okumuyor. Belgelerin okunmaması ise kredi kartı kullanıcılarının haklarını bilmemesine neden oluyor.