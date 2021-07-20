HaberlerGaleriKredi kartı kullananlar dikkat! Faizsiz nakit para fırsatı var! Birçok kişi bu detayı bilmiyor...
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizsiz nakit para fırsatı var! Birçok kişi bu detayı bilmiyor...
Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaş faizsiz nakit fırsatından yararlanabiliyor. Kredi kartı kullananlar için geçerli olan faizsiz nakit fırsatından birçok vatandaşın haberi dahi yok. Son dönemde artan kredi kartı kullanımı sonrasında cüzdanlardan birden fazla kart çıkabiliyor. Ancak kredi kartı kullanıcılarının birçoğu faizsiz nakit para fırsatından haberdar olmadığı için bu imkandan yararlanamıyor.