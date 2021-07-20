Kredi kartı kullananlar dikkat! Faizsiz nakit para fırsatı var! Birçok kişi bu detayı bilmiyor...

Kullanıcılar genelde kart borçlarının tamamını ödeyemedikleri için sadece asgari tutarını ödüyor. Kartın sadece asgarisinin ödenmesi ise yüksek faizlere neden oluyor.

Bankalar, kredi kartı alıp kullanmaya başlayan müşterilerine birçok evrak imzalatıyor. Ancak kullanıcılar imzaladıkları belgeleri genelde okumuyor. Belgelerin okunmaması ise kredi kartı kullanıcılarının haklarını bilmemesine neden oluyor.