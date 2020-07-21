21 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 16 ile bekçi alımı şartları! EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı?

16 ile bekçi alımı şartları! EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı?

EGM Bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı son günlerinin merak edilen konusu oluyor. 2020 yılı içinde bekçi alımını bekleyen binlerce aday İşkur üzerinde başvuru yapmaya hazırlanıyor. Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevini yerine getirmek isteyenler için başvuru şartları açıklandı. Sınav duyurusunun yapılmasının ardından başvuru yapan bekçi adayları Polis Akademisi tarafından sınava tabi tutulacak. Peki, EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 18:06
  • 1
  • 13
16 ile bekçi alımı şartları! EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı?

EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımları için adaylar nefeslerini tutmuş açıklanacak tarihi bekliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden özel firmalar tarafından 16 ilde bekçi alımı başvuruları başladı. EGM tarafından yapılacak bekçi alımı sınav tarihinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
16 ile bekçi alımı şartları! EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı?

İŞKUR ÜZERİNDEN BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye genelince binlerce kişi Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanacak bekçi alımı ilanlarının yayılanmasını beklerken her hafta İŞKUR üzerinden özel firmalar tarafından bekçi alımı ilanları yayımlanıyor.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İŞ İLANLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • 3
  • 13
16 ile bekçi alımı şartları! EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı?

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan özel şirketler bekçi alımı ilanlarında genel başvuru şartları kesinleşti. Bekçi alımı genel başvuru şartları şöyle:

  • 4
  • 13
16 ile bekçi alımı şartları! EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı?

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

  • 5
  • 13
16 ile bekçi alımı şartları! EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı?

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.