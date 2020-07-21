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16 ile bekçi alımı şartları! EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı?
EGM Bekçi alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı son günlerinin merak edilen konusu oluyor. 2020 yılı içinde bekçi alımını bekleyen binlerce aday İşkur üzerinde başvuru yapmaya hazırlanıyor. Çarşı ve mahallelerde bekçilik görevini yerine getirmek isteyenler için başvuru şartları açıklandı. Sınav duyurusunun yapılmasının ardından başvuru yapan bekçi adayları Polis Akademisi tarafından sınava tabi tutulacak. Peki, EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 18:06
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