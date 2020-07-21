16 ile bekçi alımı şartları! EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı?

EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımları için adaylar nefeslerini tutmuş açıklanacak tarihi bekliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden özel firmalar tarafından 16 ilde bekçi alımı başvuruları başladı. EGM tarafından yapılacak bekçi alımı sınav tarihinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, EGM Bekçi alımı ne zaman? İŞKUR üzerinden bekçi alımı yapılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...