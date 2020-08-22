Akın akın Antalya'ya geliyorlar!

Diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: Rusya 281 bin 398, Almanya 221 bin 151, İngiltere 85 bin 850, BDT ülkeleri 33 bin 675, İsviçre 25 bin 435, Polonya 21 bin 908, Ortadoğu 19 bin 627, Romanya 17 bin 897, İskandinav 15 bin 790, Sırbistan 11 bin 387 ve Moldova 10 bin 812.