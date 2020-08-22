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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!

Son dakika haberine göre; Antalya'daki 2 havalimanından derlenen tahmini paket tur sayılarına göre, 20 Ağustos itibarıyla kente gelen toplam turist sayısı 1 milyon 87 bin 959 kişi oldu. Ocak ayından bu yana en çok turist gelen ülke 299 bin 967 kişiyle Ukrayna oldu.

Giriş Tarihi: 22.08.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 09:56
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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
Akın akın Antalya'ya geliyorlar!

Ocak ayından bu yana en çok turist gelen ülke 299 bin 967 kişiyle Ukrayna oldu.

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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
Akın akın Antalya'ya geliyorlar!

Diğer ülkeler ise şöyle sıralandı: Rusya 281 bin 398, Almanya 221 bin 151, İngiltere 85 bin 850, BDT ülkeleri 33 bin 675, İsviçre 25 bin 435, Polonya 21 bin 908, Ortadoğu 19 bin 627, Romanya 17 bin 897, İskandinav 15 bin 790, Sırbistan 11 bin 387 ve Moldova 10 bin 812.

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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
Akın akın Antalya'ya geliyorlar!

TURİZM TARİHİNİN EN ZOR YILI
Turizmin dünya genelinde tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığına dikkat çeken Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, ekonomileri büyük ölçüde turizme bağlı olan destinasyonların yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
Akın akın Antalya'ya geliyorlar!

Yavuz, Bir yandan insanlık tarihinin en korkunç salgınlarından biri, diğer yandan her geçen gün bir çığ gibi büyüyen ekonomik kaygılar.

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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
Akın akın Antalya'ya geliyorlar!

2020 yılında turizm bu ikisi arasında bir o yana bir bu yana savruluyor. Ve ne ilginçtir ki er meydanındaki pehlivanlar gibi bir o deviriyor, bir öteki. İkisi de sırtını yere getirmemeye çalışıyor" dedi.