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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
Son dakika haberine göre; Antalya'daki 2 havalimanından derlenen tahmini paket tur sayılarına göre, 20 Ağustos itibarıyla kente gelen toplam turist sayısı 1 milyon 87 bin 959 kişi oldu. Ocak ayından bu yana en çok turist gelen ülke 299 bin 967 kişiyle Ukrayna oldu.
Giriş Tarihi: 22.08.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 09:56
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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!
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Akın akın Antalya'ya geliyorlar!