İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...

En çok satan araba modelleri belli oldu. Pandemi döneminde bireysel otomobil kullanımına talep artarken, otomobil piyasasında hareketlilik başlamıştı. Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi nedeniyle araç bulunurluluğunun olmaması ve vatandaşların ikinci el arabalara yönelmesi sonrası fiyatlarda da sert yükselişler yaşandı. Kendi bütçelerine uygun otomobil almak isteyen vatandaşlar piyasayı yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, yılbaşından bu yana Türkiye'de en çok hangi marka ve model arabalar satıldı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.10.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 13:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL