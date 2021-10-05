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İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...

En çok satan araba modelleri belli oldu. Pandemi döneminde bireysel otomobil kullanımına talep artarken, otomobil piyasasında hareketlilik başlamıştı. Sıfır araçlarda yaşanan çip krizi nedeniyle araç bulunurluluğunun olmaması ve vatandaşların ikinci el arabalara yönelmesi sonrası fiyatlarda da sert yükselişler yaşandı. Kendi bütçelerine uygun otomobil almak isteyen vatandaşlar piyasayı yakından takip etmeye devam ediyor. Peki, yılbaşından bu yana Türkiye'de en çok hangi marka ve model arabalar satıldı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.10.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 13:21
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...

İkinci el araba alacaklar dikkat! Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Eylül 2021'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 büyüyerek 558 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Eylül ayında satışlar bir önceki yılın ayına göre azalırken en çok satılan marka ve model arabalar belli oldu. Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot gibi araçlara olan talepler rakamlara yansıdı. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...

İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok satan markanın başında 57 bin 503 adetle Fiat yer alıyor. Renault ise 53 bin 268 adetle ikinci sıraya oturmuş durumda. Fiat'ın bu dönemdeki satış adetleri geçtiğimiz yıl ile neredeyse aynı. Renault ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19'luk bir düşüş yaşadı.

İşte o liste:

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...

Fiat: 57 bin 503
Renault: 53 bin 268
Volkswagen: 44 bin 933
Toyota: 34 bin 480
Hyundai: 27 bin 701
Dacia: 22 bin 493
Skoda: 21 bin 873
Honda: 21 bin 822
Peugeot: 20 bin 079
Opel: 16 bin 724

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...

EYLÜLDE EN ÇOK SATAN 10 MARKA
Fiat: 6 bin 077
Hyundai: 4 bin 426
Renault: 4 bin 324
Volkswagen: 3 bin 256
Dacia: 2 bin 906
Peugeot: 2 bin 897
Honda: 2 bin 588
Citroen: 2 bin 179
Toyota: 2 bin 155
Hyundai: 2 bin 155
Opel: 1.876

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İkinci el araba alacaklar dikkat! Talep rakamlara yansıdı! Renault, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Dacia, Peugeot...

İLK 9 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde en çok satılan model 40 bin 283 adetle Fiat Egea olurken, Toyota Corolla ise 31 bin 001 adetle ikinci sırada yer alıyor. Bu ikiliyi sırasıyla Clio ve Megane izlerken, geçtiğimiz ay Türkiye'deki üretimi sona eren Civic ile ilk beş tamamlanıyor.