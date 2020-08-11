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İkinci el araba alacaklar dikkat! İşte güncel ikinci el taşıt kredisi faiz oranları
Kamu bankalarının yerli üretim otomobiller için çıkardığı kampanyaya karşı olarak fiyat artıran otomotiv firmaları nedeniyle düşük faizli taşıt kredisi kampanyası sonlandırılmıştı. Bunun ardından faiz artırımları da geldi. Peki ikinci el taşıt kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:48Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 09:50