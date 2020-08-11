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İkinci el araba alacaklar dikkat! İşte güncel ikinci el taşıt kredisi faiz oranları

Kamu bankalarının yerli üretim otomobiller için çıkardığı kampanyaya karşı olarak fiyat artıran otomotiv firmaları nedeniyle düşük faizli taşıt kredisi kampanyası sonlandırılmıştı. Bunun ardından faiz artırımları da geldi. Peki ikinci el taşıt kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 09:50
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İkinci el araba alacaklar dikkat! İşte güncel ikinci el taşıt kredisi faiz oranları

Otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinin sekteye uğramasından dolayı ikinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatlarını aşmış durumda. Hemen her gün ikinci el otomobillere 1-2 bin lira arası zam gelirken sıfır otomobillere de her ay ortalama olarak 10 bin lira zam yapılıyor.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! İşte güncel ikinci el taşıt kredisi faiz oranları

İkinci el olup 2010 model ve üstü araçlar ortalama olarak 100 bin lira civarı fiyatlardan satışa sunuluyor.

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İkinci el araba alacaklar dikkat! İşte güncel ikinci el taşıt kredisi faiz oranları

İşte Hürriyet'in haberine göre ikinci el taşıt kredisi faiz oranları

Banka: İş Bankası

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 0.99

Aylık ödeme: 2745

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İkinci el araba alacaklar dikkat! İşte güncel ikinci el taşıt kredisi faiz oranları

Banka: Alternatifbank

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.03

Aylık ödeme: 2774

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İkinci el araba alacaklar dikkat! İşte güncel ikinci el taşıt kredisi faiz oranları

Banka: Fibabanka

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi: 48 ay

Kredi faizi: 1.13

Aylık ödeme: 2847