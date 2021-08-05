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Haberler Galeri Emekliye 750 TL'ye kadar ödeme! Bankaların yarışı kızıştı! Bayram sonrasında liste güncellendi...

Emekliye 750 TL'ye kadar ödeme! Bankaların yarışı kızıştı! Bayram sonrasında liste güncellendi...

Milyonlarca emekli Temmuz ayı sonrasında zamlı maaşlarını cebine koydu. Diğer yandan bayram ikramiyeleri ve promoyon ödemesi emekliler için ek gelir kaynağı oluyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Uygulamadan yeni emeklilerde yararlanabilecek. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 21:52
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Emekliye 750 TL’ye kadar ödeme! Bankaların yarışı kızıştı! Bayram sonrasında liste güncellendi...

Emekliye 750 TL'ye kadar ödeme. Bankaların yarışı kızıştı. Bayram sonrasında liste güncellendi. Emekliler banka promosyon ödemeleri ile ek gelir sahibi oluyor. 3 yıllık taahhüt ile maaşlarını istedikleri bankaya taşıyan emekliler ödeme imkanından yararlanabiliyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar bu süreçte en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı sorguluyor. İşte, bankaların promosyon miktarları...

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Emekliye 750 TL’ye kadar ödeme! Bankaların yarışı kızıştı! Bayram sonrasında liste güncellendi...

Emekliler, banka promosyonu ile ek gelire kavuştu. 3 yılda bir maaşının yatırıldığı bankadan ödeme alma imkanı elde etti. 2017'de başlayan uygulama sayesinde bazı emekliler ikinci promosyonunu cebine koyarken, uygulamadan yeni emekliler de yararlanıyor.

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Emekliye 750 TL’ye kadar ödeme! Bankaların yarışı kızıştı! Bayram sonrasında liste güncellendi...

Bankalar maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira ödüyor. Ancak alınacak tutar kampanyalarla 2 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

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Emekliye 750 TL’ye kadar ödeme! Bankaların yarışı kızıştı! Bayram sonrasında liste güncellendi...

BUNLARA DİKKAT EDİN!

● 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, emekli maaşınıza göre belirlenen taban tutarı alırsınız. Promosyonu şartsız artıran bankalar da var. Bunları da seçebilirsiniz..

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Emekliye 750 TL’ye kadar ödeme! Bankaların yarışı kızıştı! Bayram sonrasında liste güncellendi...

● Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara ya da faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere ödemeyi yükseltiyor. Bunları da göz önünde tutun.

● Eğer promosyonu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor. İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir..