07 Ağustos 2021, Cumartesi
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Emekliye 750 TL'ye kadar ödeme! Bankaların yarışı kızıştı! Bayram sonrasında liste güncellendi...
Milyonlarca emekli Temmuz ayı sonrasında zamlı maaşlarını cebine koydu. Diğer yandan bayram ikramiyeleri ve promoyon ödemesi emekliler için ek gelir kaynağı oluyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıkıyor. Uygulamadan yeni emeklilerde yararlanabilecek. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...
Giriş Tarihi: 05.08.2021 21:52
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