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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar... İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar...
İkinci el araba almak isteyenler pandemi döneminde fiyatların yükselmesinden oldukça şikayetçi. İlan sitelerin araba fiyatlarına bakanlar gördükleri karşısında büyük hayal kırıklığına uğruyor. Salgın süresince sıfır araba üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bu süreçte alıcı ve satıcının yüzünü güldüren ise SUV model araçlar oluyor. Fiyatları neredeyse sabit kalan araçlar oldukça ilgi görüyor. İşte, uygun fiyatlı SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:13
Araba fiyatlarının yükselmesinden sonra fırsat bekleyenlerin hayalleri suya düşüyor. Sıfır araçların üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatların yükselmesi sonrasında araba alacaklar araştırmalarını sıklaştırıyor. Araba alım-satımı yapılan ilan sitelerinde SUV araçlar son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Pandemi döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler, özel araçlara ihtiyaç duyuyor. İkinci el fiyatlarının yüksek olması sonrasında, fiyatları sabit kalan SUV araçlar tercih ediliyor. İşte, uygun fiyatlı SUV araçlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR Fiyat aralığı 100 bin ile 200 bin TL arasında değişen SUV araba markaları
Opel Mokka
2. el ortalama fiyat aralığı: 110-200 bin lira
Nissan Qashqai
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-200 bin lira
Suzuki Vitara
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-180 bin lira
Hyundai ix 35
2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira