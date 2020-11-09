İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar...

İkinci el araba almak isteyenler pandemi döneminde fiyatların yükselmesinden oldukça şikayetçi. İlan sitelerin araba fiyatlarına bakanlar gördükleri karşısında büyük hayal kırıklığına uğruyor. Salgın süresince sıfır araba üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bu süreçte alıcı ve satıcının yüzünü güldüren ise SUV model araçlar oluyor. Fiyatları neredeyse sabit kalan araçlar oldukça ilgi görüyor. İşte, uygun fiyatlı SUV araçlar...