09 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar...

İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar...

İkinci el araba almak isteyenler pandemi döneminde fiyatların yükselmesinden oldukça şikayetçi. İlan sitelerin araba fiyatlarına bakanlar gördükleri karşısında büyük hayal kırıklığına uğruyor. Salgın süresince sıfır araba üretiminde yaşanan aksaklıklar sonrasında fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bu süreçte alıcı ve satıcının yüzünü güldüren ise SUV model araçlar oluyor. Fiyatları neredeyse sabit kalan araçlar oldukça ilgi görüyor. İşte, uygun fiyatlı SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:13
  • 1
  • 13
İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar...

Araba fiyatlarının yükselmesinden sonra fırsat bekleyenlerin hayalleri suya düşüyor. Sıfır araçların üretiminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle fiyatların yükselmesi sonrasında araba alacaklar araştırmalarını sıklaştırıyor. Araba alım-satımı yapılan ilan sitelerinde SUV araçlar son dönemlerin trendleri arasında yer alıyor. Pandemi döneminde toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler, özel araçlara ihtiyaç duyuyor. İkinci el fiyatlarının yüksek olması sonrasında, fiyatları sabit kalan SUV araçlar tercih ediliyor. İşte, uygun fiyatlı SUV araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar...

Fiyat aralığı 100 bin ile 200 bin TL arasında değişen SUV araba markaları

Opel Mokka

2. el ortalama fiyat aralığı: 110-200 bin lira

  • 3
  • 13
İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar...

Nissan Qashqai

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-200 bin lira

  • 4
  • 13
İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar...

Suzuki Vitara

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-180 bin lira

  • 5
  • 13
İkinci el aksine yüz güldürüyor! Fiyatları sabit kaldı! Uygun fiyatlı SUV araçlar...

Hyundai ix 35

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira