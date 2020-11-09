Günde 3 saat çalışarak 1000 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR müjdeyi verdi! Oturduğunuz yerden ek gelir...

Pandemi döneminde evden çalışmak isteyenlerin sayısında ciddi artış yaşanıyor. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler ise ek gelirler için fırsatlar arıyor. İŞKUR tarafından paketleme işçisi alımları bu durum biçilmiş kaftan olarak ön plana çıkıyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. Kadınların istihdam sayısını arttırmak için başlatılan evde ek iş imkanına binlerce ev hanımı başvuruda bulunuyor. İşte evde paketleme alımları için başvuru şartları...