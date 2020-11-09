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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Günde 3 saat çalışarak 1000 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR müjdeyi verdi! Oturduğunuz yerden ek gelir... Günde 3 saat çalışarak 1000 TL kazanabilirsiniz! İŞKUR müjdeyi verdi! Oturduğunuz yerden ek gelir...
İŞKUR desteği ile evde para kazanmanın yolu açılıyor. Kendisine ek gelir yaratmak isteyenler sunulan evde paketleme işine başvurmak istiyor. Bu imkandan yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Evde paketleme işi hanımlar için neler sunuyor? Başvuru şartları nelerdir? Fırsattan yararlanmak isteyen ev hanımları en yakın İŞKUR merkezi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Böyle hane gelirlerine katkıda bulunabilirler.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 16:41
Pandemi döneminde evden çalışmak isteyenlerin sayısında ciddi artış yaşanıyor. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler ise ek gelirler için fırsatlar arıyor. İŞKUR tarafından paketleme işçisi alımları bu durum biçilmiş kaftan olarak ön plana çıkıyor. Gün içerisinde 3 ya da 4 saat çalışan bir vatandaş aylık ortalama olarak 1000 TL ve üzeri para kazanabilecek. Kadınların istihdam sayısını arttırmak için başlatılan evde ek iş imkanına binlerce ev hanımı başvuruda bulunuyor. İşte evde paketleme alımları için başvuru şartları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.
EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek.
Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak.