28 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK'ya hemen başvuru yapanlar ise...

Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK'ya hemen başvuru yapanlar ise...

Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK'ya hemen başvuru yapanlar ise... Gerekli şartları taşıyan ve SGK'ya başvuru yapanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Kadınlara 6 yıl, erkeklere ise 1 yıl erken emekli olma imkanı sağlanıyor. Erken emekli olmak isteyen erkekler askerlik borçlanması 1, kadınlar ise doğum borçlanması ile 6 yıl kazanıyor. Diğer yandan bu fırsattan yararlananların parası cebinde kalabilir. Erkenden borçlanma yapanlar 5 bin lira cebinde kalıyor. Çalışırken yapacağınız borçlanmalarda ise yüzde 15 vergi iadesi alacaksınız.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2021 19:18
  • 1
  • 12
Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK’ya hemen başvuru yapanlar ise...

Doğum ve askerlik borçlanması gibi erken emeklilik imkanı bulunuyor. Mevzuatımızda emeklilik tarihini öne çekmek, çalışmadan toplu para ile prim kazanmak için de bazı imkânlar bulunuyor. Bunlardan birisi erkek sigortalılar için askerlik borçlanması. Bir diğeri ise kadın sigortalılar için doğum borçlanması. Sunulan erken emeklilik imkanın yanında paralarınız cebinizde kalabilir. Diğer yandan çalışırken başvuru yapanlar yüzde 15 vergi iadesi alacaksınız. Gerekli şartları yerine getirenler SGK üzerinden başvuru yapabiliyor. İşte konu hakkında son detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK’ya hemen başvuru yapanlar ise...

Bu günlerde emeklilik konusu çok daha fazla gündeme gelmeye başladı. Mevzuatımızda emeklilik tarihini öne çekmek, çalışmadan toplu para ile prim kazanmak için de bazı imkânlar bulunuyor. Bunlardan birisi erkek sigortalılar için askerlik borçlanması. Bir diğeri ise kadın sigortalılar için doğum borçlanması.

  • 3
  • 12
Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK’ya hemen başvuru yapanlar ise...

Sigortadan önce askerlik yapanlar borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihlerini geri çekerek 1 yıl erken emekli olabiliyor. Sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması da kadın sigortalılara 6 yıl (2160 gün) kazandırıyor.

  • 4
  • 12
Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK’ya hemen başvuru yapanlar ise...

1 YIL ERKEN EMEKLİ OLARAK 12 MAAŞ FAZLA ALMA ŞANSI

Borçlanmak için SGK'ya o günlerin parası yatırılıyor ve prim kazanılıyor. Dolayısıyla kadınlar çalışmadan 6 yıllık prim kazanabilirken erkekler 18 ayı bulan askerliklerini borçlandıklarında 1 yıl erken emekli olarak 12 maaş fazla alma şansını yakalamış oluyor.

  • 5
  • 12
Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK’ya hemen başvuru yapanlar ise...

EMEKLİ MAAŞI İÇİN KATKI OLUYOR

Bu borçlanmalar ne zaman istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiğinde yapabileceğiniz gibi şimdiden de borçlanabilirsiniz. Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Dolayısıyla şimdi Aralık sonuna kadar borçlananlar Ocak'ta asgari ücret artacağı için en az yüzde 25 daha karlı çıkacak. Bu borçlanmaların bir başka katkısı da vergi anlamında oluyor. Birçok sigortalının bilmediği bu avantaj için borçlanmaları çalışırken yapmak gerekiyor.