28 Kasım 2021, Pazar
Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK'ya hemen başvuru yapanlar ise...
Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK'ya hemen başvuru yapanlar ise... Gerekli şartları taşıyan ve SGK'ya başvuru yapanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Kadınlara 6 yıl, erkeklere ise 1 yıl erken emekli olma imkanı sağlanıyor. Erken emekli olmak isteyen erkekler askerlik borçlanması 1, kadınlar ise doğum borçlanması ile 6 yıl kazanıyor. Diğer yandan bu fırsattan yararlananların parası cebinde kalabilir. Erkenden borçlanma yapanlar 5 bin lira cebinde kalıyor. Çalışırken yapacağınız borçlanmalarda ise yüzde 15 vergi iadesi alacaksınız.
Giriş Tarihi: 28.11.2021 19:18
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