Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK’ya hemen başvuru yapanlar ise...

EMEKLİ MAAŞI İÇİN KATKI OLUYOR

Bu borçlanmalar ne zaman istenirse yapılabiliyor. Yani emeklilik yaşınız geldiğinde yapabileceğiniz gibi şimdiden de borçlanabilirsiniz. Ne kadar erken borçlanırsanız o kadar daha az ödeme imkanınız var. Çünkü bu borçlanmalar yürürlükteki asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Dolayısıyla şimdi Aralık sonuna kadar borçlananlar Ocak'ta asgari ücret artacağı için en az yüzde 25 daha karlı çıkacak. Bu borçlanmaların bir başka katkısı da vergi anlamında oluyor. Birçok sigortalının bilmediği bu avantaj için borçlanmaları çalışırken yapmak gerekiyor.