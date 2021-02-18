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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Herkesin başına gelebilir! "Parayı vatandaş değil banka ödeyecek" Emsal karar... Herkesin başına gelebilir! "Parayı vatandaş değil banka ödeyecek" Emsal karar...
Antalya 2. Tüketici Mahkemesi internet dolandırıcılığı ile ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı. Antalya'da yaşayan Mehmet Ali Rüzgar internette dolandığı sırada bir bankanın 'Düşük faizli taşıt kredisi' reklamına tıklaması üzerine dolandırıcıları kurbanı oldu. Dolandırıcıların adına 36 bin liralık kredi çekmesi üzerine kendisine haber vermeyen bankadan şikayetçi olan Rüzgar açtığı davayı kazandı. Mahkeme zararın tüketici tarafından değil banka tarafından ödenmesine karar verdi.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 20:21
Antalya'da yaşayan Mehmet Ali Rüzgar internette dolandığı sırada bir bankanın 'Düşük faizli taşıt kredisi' reklamına tıklaması üzerine dolandırıcıları kurbanı oldu. Dolandırıcıların adına 36 bin liralık kredi çekmesi üzerine kendisine haber vermeyen bankadan şikayetçi olan Rüzgar açtığı davayı kazandı. Mahkeme zararın tüketici tarafından değil banka tarafından ödenmesine karar verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalya'da bir otelde çalışan Mehmet Ali Rüzgar, 2019 Ağustos ayında Facebook'ta gördüğü özel bir bankaya ait 'Düşük faizli taşıt kredisi' reklamına tıklayınca başına gelmeyen kalmadı. Bankanın uygulamasına benzer şekilde düzenlenmiş zararlı yazılımla kopya sayfaya yönlendirilen Rüzgar'ın tüm hesap bilgileri ve şifresi, dolandırıcıların eline geçti.
Bu bilgilerle online kart oluşturup alışveriş yapan dolandırıcılar, ayrıca Rüzgar'ın adına 48 ay vadeli 36 bin liralık kredi çekti. 10 dakika içerisinde gerçekleşen olayların ardından sözkonusu banka tarafından aranan Rüzgar'a 34 bin TL'lik EFT talimatı verdiği iletildi. Bankayı arayan Rüzgar, paranın gönderilmesinin iptal edilmesini istese de paranın çoktan İstanbul Şişli'deki özel bir bankaya EFT yapıldığını öğrendi.
İKİ AYRI GÖRÜŞ
Yaşadığı şok sonrası savcılığa başvuran Rüzgar, kredi işlemleri sırasında bankanın kendisini bilgilendirmediğini belirterek, şikayetçi oldu. 10-15 dakika içerisinde 70 bin lira dolandırıldığını anlatan Rüzgar, "36 bin TL kredi çekilerek anında EFT yapılmış. Bankadan savcılığa yönlendirdiler.
Krediyi ödemem için banka maaşıma bloke koydu. Dava açıldı, bilirkişi görevlendirildi. İlk bilirkişi bankanın olayda kusuru olmadığını belirtti. Bu rapora itiraz ettim. İtirazım, bankanın kredi çekilirken SMS'le bilgilendirmemesi, aramamasıydı.