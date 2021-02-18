Herkesin başına gelebilir! "Parayı vatandaş değil banka ödeyecek" Emsal karar...

Antalya 2. Tüketici Mahkemesi internet dolandırıcılığı ile ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı. Antalya'da yaşayan Mehmet Ali Rüzgar internette dolandığı sırada bir bankanın 'Düşük faizli taşıt kredisi' reklamına tıklaması üzerine dolandırıcıları kurbanı oldu. Dolandırıcıların adına 36 bin liralık kredi çekmesi üzerine kendisine haber vermeyen bankadan şikayetçi olan Rüzgar açtığı davayı kazandı. Mahkeme zararın tüketici tarafından değil banka tarafından ödenmesine karar verdi.