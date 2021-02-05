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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İhtiyacı olana destek! Fatura yardımı rahatlatacak! Elektrik, doğalgaz, yakacak... İhtiyacı olana destek! Fatura yardımı rahatlatacak! Elektrik, doğalgaz, yakacak...
Maddi durumu kötü olan vatandaşlara devlet tarafından destek ödemeleri sürüyor. Pandemi döneminde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, devlet tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerine başvuruyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara sağlanan elektrik fatura yardımı, ailelere derin nefes aldırıyor. Elektirik destek ödemeleri için başvuru şartları ve detayları sorgulanan konular arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:56
Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara destek ödemeleri tüm hızıyla sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda hizmet eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin başvuruları değerlendirilerek, ödemeler yapılıyor. Devlet tarafından verilen destek ödemelerinden biri de elektrik faturası desteği oluyor. Destek kapsamında belirlenen aileler için, nakdi destekten ziyade; elektrik tüketim desteği veriliyor. İşte, elektrik desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Elektrik faturası yardım şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR ELEKTRİK FATURASI YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında geliştirilen sosyal projeler gölgesinde ihtiyaç sahibi durumunda olan ailelerin yaşamsal faaliyetlerine devam edebilmesi için sosyal yardımlar sağlanır. Muhtaçlık durumu giderene kadar şartları yerine getiren ailelere elektrik tüketim desteği verilir. Elektrik fatura desteğinden yararlanmak için gerekli olan şartlar belirlenmiştir.
Elektrik fatura desteğinden yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sistemine kayıtlı olunması gereklidir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olmalıdır. Bu oran 2020 yılı için 701 TL olarak belirlenmiştir. Sistem üzerinde kayıtlı olan kişilerin elektrik tüketim desteği talebini PTT şubeleri üzerinden iletmesi gerekir.
Elektrik yardımı başvurusu sırasında kişilerin güncel elektrik faturasının yanında olması şarttır. Güncel elektrik faturası üzerinden elektrik yardımına ilişkin sorgulama yapılır. Sorgulama sonucunda elektrik yardımına dair hak sahipliği elde edenlere nakdi olarak fatura bedeli verilmez. Yalnızca ilgili faturanın tutarından destek miktarı düşürülür. Devlet tarafından sağlanan destekten daha yüksek fatura bedelinin olması durumunda ise aradaki fark hak sahibi aile tarafından ödenir.
ELEKTRİK FATURASI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Elektrik faturası destek ödemesinden yararlanmak isteyenlerin ikamet adresine bağlı bulundukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvurularını iletmelerine imkan verilir.