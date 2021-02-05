İhtiyacı olana destek! Fatura yardımı rahatlatacak! Elektrik, doğalgaz, yakacak...

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara destek ödemeleri tüm hızıyla sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda hizmet eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin başvuruları değerlendirilerek, ödemeler yapılıyor. Devlet tarafından verilen destek ödemelerinden biri de elektrik faturası desteği oluyor. Destek kapsamında belirlenen aileler için, nakdi destekten ziyade; elektrik tüketim desteği veriliyor. İşte, elektrik desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? Elektrik faturası yardım şartları nelerdir?