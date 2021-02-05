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Haberler Galeri Emekliye 2.550 TL! Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar?

Emekliye 2.550 TL! Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar?

Bankaların emekliler için sağladığı promosyon kampanyası devam ediyor. 2017 yılında başlayan promosyon ödemelerini almaya hazırlanan emekliler, bankaların promosyon tutarlarını merak ediyor. Müşterisini kaybetmek istemeyen bankaların promosyon yarışı sürüyor. Ek ürün ve şartlar ile birlikte promosyon tutarları yükselebiliyor. Buna göre emeklilere 2.550 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor. Peki, emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING ne kadar promosyon veriyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 16:18
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Emekliye 2.550 TL! Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde! Bankalar müşterilerini kaybetmemek için adeta yarışa girdi. Kendisi seçenler için belirlenen miktarlarda promosyon veren bankalar çeşit çeşit kampanyalar uyguluyor. Bankaların promosyon tutarlarını merak eden emekliler için güncel rakamları yazımızda ele aldık. Peki, Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2.550 TL! Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar?

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Emekliler 3 yıllık taahhüt süresini doldurup ikinci promosyonunu alırken, yeni emekliler de bu imkandan yararlanabiliyor. Ek ürün ve şartlarla tutar daha da yükseliyor.

İşte bankaların promosyon tutarları:

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Emekliye 2.550 TL! Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar?

AKBANK: 31 Mart'a kadar maaşını taşıyanlara 850, 1.050, 1.250 lira.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

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Emekliye 2.550 TL! Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar?

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

GARANTİ BBVA: Ek ürün koşulu olmadan, maaşa göre 800, 1.000, 1.200 lira.

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Emekliye 2.550 TL! Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar?

HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ING: Maaşa göre 500, 625, 750 lira. Ayrıca kart ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira ek promosyon imkanı var.