Emekliye 2.550 TL! Bankalar yarışa girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING emekli promosyonu ne kadar?

Bankaların emekliler için sağladığı promosyon kampanyası devam ediyor. 2017 yılında başlayan promosyon ödemelerini almaya hazırlanan emekliler, bankaların promosyon tutarlarını merak ediyor. Müşterisini kaybetmek istemeyen bankaların promosyon yarışı sürüyor. Ek ürün ve şartlar ile birlikte promosyon tutarları yükselebiliyor. Buna göre emeklilere 2.550 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor. Peki, emekli banka promosyonu ne kadar? Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING ne kadar promosyon veriyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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