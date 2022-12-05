05 Aralık 2022, Pazartesi
e-Devlet'ten başvurana 2.500 TL'ye varan yardım! Faturasıyla PTT'ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kış aylarında sağladığı doğalgaz desteği, ihtiyaç sahibi aileleri rahatlatıyor. Bakanlık tarafından faturasını alıp PTT'ye giden herkese 2.500 TL'ye varan destek ödemesi yapılacağı duyurulmuştu. Konunun ardından binlerce kişi, doğalgaz destek yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? sorusu gündeme getirildi. İşte, konuya dair merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 19:49
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