05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri e-Devlet'ten başvurana 2.500 TL'ye varan yardım! Faturasıyla PTT'ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...

e-Devlet'ten başvurana 2.500 TL'ye varan yardım! Faturasıyla PTT'ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kış aylarında sağladığı doğalgaz desteği, ihtiyaç sahibi aileleri rahatlatıyor. Bakanlık tarafından faturasını alıp PTT'ye giden herkese 2.500 TL'ye varan destek ödemesi yapılacağı duyurulmuştu. Konunun ardından binlerce kişi, doğalgaz destek yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır? sorusu gündeme getirildi. İşte, konuya dair merak edilenler...

Giriş Tarihi: 05.12.2022 19:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 19:49
  • 1
  • 11
e-Devlet’ten başvurana 2.500 TL’ye varan yardım! Faturasıyla PTT’ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen doğalgaz desteği gündemde yer almaya devam ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz tüketim desteği ilk ödemesi için Kasım ayının ilk ayını işaret etmişti. Aralık ayına gelinmesiyle birlikte "Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?" sorusu gündeme getirildi.İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
e-Devlet’ten başvurana 2.500 TL’ye varan yardım! Faturasıyla PTT’ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde doğalgaz yardımı ile igili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor"demişti.

  • 3
  • 11
e-Devlet’ten başvurana 2.500 TL’ye varan yardım! Faturasıyla PTT’ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

  • 4
  • 11
e-Devlet’ten başvurana 2.500 TL’ye varan yardım! Faturasıyla PTT’ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğal gaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

  • 5
  • 11
e-Devlet’ten başvurana 2.500 TL’ye varan yardım! Faturasıyla PTT’ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması