e-Devlet’ten başvurana 2.500 TL’ye varan yardım! Faturasıyla PTT’ye giden HERKESE veriliyor! Bakanlık duyurdu...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen doğalgaz desteği gündemde yer almaya devam ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz tüketim desteği ilk ödemesi için Kasım ayının ilk ayını işaret etmişti. Aralık ayına gelinmesiyle birlikte "Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı?" sorusu gündeme getirildi.İşte, detaylar...