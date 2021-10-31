Asgari ücrette yüzde 26-27 zam sinyali! İşçiler 2022’de ne kadar maaş alacak? 21. yüzyıldaki en iyi zam geliyor!

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı 2022 yılı için zam kararına çevrildi. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 21.56 zammın ardından bu yılki zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücrette 3.500 TL baraj olarak nitelendiriliyor. Yapılan hesaplamalara göre, zam ve refah payıyla birlikte gelecek yıl asgari ücretin 3.500 lirayı geçmesi bekleniyor. Bilindiği üzere işçilerin şu anki net asgari ücret 2.825,90 TL olarak belirlenmiş durumda.