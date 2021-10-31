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Haberler Galeri Asgari ücrette yüzde 26-27 zam sinyali! İşçiler 2022’de ne kadar maaş alacak? 21. yüzyıldaki en iyi zam geliyor!

Asgari ücrette yüzde 26-27 zam sinyali! İşçiler 2022’de ne kadar maaş alacak? 21. yüzyıldaki en iyi zam geliyor!

Çalışanların alabileceği en düşük maaş olan asgari ücrette yüzde 25 civarında bir zam gündemde. Tespit komisyonundan çıkacak karar merakla beklenirken, zamma eklenecek refah payıyla son yılların en iyi zam oranının çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde milyonlarca çalışan asgari ücretle ödeme alıyor. Hesaplamalara göre asgari ücretin 3.500 TL'yi aşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiş ve asgari ücrete bunu 7 puan artışı zam yapılmıştı.

Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:36
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Asgari ücrette yüzde 26-27 zam sinyali! İşçiler 2022’de ne kadar maaş alacak? 21. yüzyıldaki en iyi zam geliyor!

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı 2022 yılı için zam kararına çevrildi. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 21.56 zammın ardından bu yılki zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücrette 3.500 TL baraj olarak nitelendiriliyor. Yapılan hesaplamalara göre, zam ve refah payıyla birlikte gelecek yıl asgari ücretin 3.500 lirayı geçmesi bekleniyor. Bilindiği üzere işçilerin şu anki net asgari ücret 2.825,90 TL olarak belirlenmiş durumda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette yüzde 26-27 zam sinyali! İşçiler 2022’de ne kadar maaş alacak? 21. yüzyıldaki en iyi zam geliyor!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nın geçtiğimiz gün açıkladığı yeni beklenti rakamlarına göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 18.4 olarak açıklandı.

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Asgari ücrette yüzde 26-27 zam sinyali! İşçiler 2022’de ne kadar maaş alacak? 21. yüzyıldaki en iyi zam geliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı sonu enflasyon tahminini 4.3 puanlık güncelleme yaptı. Enflasyon tahminini, yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e güncelledi.

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Asgari ücrette yüzde 26-27 zam sinyali! İşçiler 2022’de ne kadar maaş alacak? 21. yüzyıldaki en iyi zam geliyor!

Enflasyon tahminlerinin yükselmesi beraberinde memur, emekli, asgari ücret ve işsizlik maaşlarını zamlarının da güncellemesini beraberenide getiriyor.

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Asgari ücrette yüzde 26-27 zam sinyali! İşçiler 2022’de ne kadar maaş alacak? 21. yüzyıldaki en iyi zam geliyor!

TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Enflasyon rakamının netleşmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile ilgili oranlar belirlenmiş olacak. Memurlar ve emekliler temmuzda aldıkları yüzde 8.45'lik zamma ilave ocak ayında da zam almış olacaklar. Memurlar ve emekliler yılda iki kez zam alıyorlar.