31 Ekim 2021, Pazar
Asgari ücrette yüzde 26-27 zam sinyali! İşçiler 2022’de ne kadar maaş alacak? 21. yüzyıldaki en iyi zam geliyor!
Çalışanların alabileceği en düşük maaş olan asgari ücrette yüzde 25 civarında bir zam gündemde. Tespit komisyonundan çıkacak karar merakla beklenirken, zamma eklenecek refah payıyla son yılların en iyi zam oranının çıkacağı tahmin ediliyor. Ülkemizde milyonlarca çalışan asgari ücretle ödeme alıyor. Hesaplamalara göre asgari ücretin 3.500 TL'yi aşması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiş ve asgari ücrete bunu 7 puan artışı zam yapılmıştı.
Giriş Tarihi: 31.10.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 16:36
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