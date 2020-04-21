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Haberler Galeri BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Son dakika... BİM marketlerden 24 Nisan kataloğu ile ilgili açıklama geldi. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağının cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 24 Nisan aktüel ürünlerin çarşamba günü satışa çıkacağı bildirildi. Peki, BİM'de çarşamba günü itibarıyla neler olacak? BİM 24 Nisan kataloğunda hangi ürünler olacak? İşte çarşamba günü satışa çıkacak BİM 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 18:06
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BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Son dakika... BİM marketlerin 24 Nisan'da satışa çıkarmayı planladığı aktüel ürünler 22 Nisan'da müşterilerin beğenisine sunulacak. Koronavirüs salgını sonrası 31 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından BİM marketler tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs mücadelesi kapsamında, 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 24 Nisan Cuma günü saışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 22 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik, ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." denildi. İşte çarşamba günü raflarda yerini alacak BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

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BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...