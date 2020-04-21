BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Son dakika... BİM marketlerin 24 Nisan'da satışa çıkarmayı planladığı aktüel ürünler 22 Nisan'da müşterilerin beğenisine sunulacak. Koronavirüs salgını sonrası 31 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından BİM marketler tarafından yapılan açıklamada, "Koronavirüs mücadelesi kapsamında, 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 24 Nisan Cuma günü saışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 22 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik, ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir." denildi. İşte çarşamba günü raflarda yerini alacak BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...