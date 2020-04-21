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BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Son dakika... BİM marketlerden 24 Nisan kataloğu ile ilgili açıklama geldi. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağının cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 24 Nisan aktüel ürünlerin çarşamba günü satışa çıkacağı bildirildi. Peki, BİM'de çarşamba günü itibarıyla neler olacak? BİM 24 Nisan kataloğunda hangi ürünler olacak? İşte çarşamba günü satışa çıkacak BİM 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 21.04.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 18:06
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