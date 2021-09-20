İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…

İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, düşük faiz fırsatlarından yararlanmak için sık sık araştırma yapıyor. Müşterilerini mutlu etmek isteyen bankalar da en düşük faiz oranlarını sunmaya çalışıyor. Sunulan faiz oranları, müşterilerin kredi notuna ve risk durumuna göre de değişiklik gösterebiliyor. Yakın dönemde açıklanacak faiz kararları öncesi bu fırsatları kaçırmak istemeyenler de, Eylül ayının son günlerinde ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz oranlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte, bankaların sunduğu güncel kredi faizleri!