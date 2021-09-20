20 Eylül 2021, Pazartesi
İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…
Bankalar tarafından vatandaşlara verilen ihtiyaç, taşıt ve konut kredileriyle vatandaşlar işlerini kolaylıkla halledebiliyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredilerine yönelirken, araç almak isteyenler de taşıt kredisi alıyor. Konut kredisiyle de kiradan kurtulup ev satın almak isteyenlere kolaylık sağlanıyor. Müşteri sayısını yükseltmek isteyen bankalar da en cazip teklifleri yayınlamaya devam ediyor. Eylül ayı faiz kararları öncesi güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik!
Giriş Tarihi: 20.09.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 13:56
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