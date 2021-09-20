20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…

İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…

Bankalar tarafından vatandaşlara verilen ihtiyaç, taşıt ve konut kredileriyle vatandaşlar işlerini kolaylıkla halledebiliyor. Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredilerine yönelirken, araç almak isteyenler de taşıt kredisi alıyor. Konut kredisiyle de kiradan kurtulup ev satın almak isteyenlere kolaylık sağlanıyor. Müşteri sayısını yükseltmek isteyen bankalar da en cazip teklifleri yayınlamaya devam ediyor. Eylül ayı faiz kararları öncesi güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını sizler için derledik!

Giriş Tarihi: 20.09.2021 13:56 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 13:56
  • 1
  • 14
İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…

İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi almak isteyen vatandaşlar, düşük faiz fırsatlarından yararlanmak için sık sık araştırma yapıyor. Müşterilerini mutlu etmek isteyen bankalar da en düşük faiz oranlarını sunmaya çalışıyor. Sunulan faiz oranları, müşterilerin kredi notuna ve risk durumuna göre de değişiklik gösterebiliyor. Yakın dönemde açıklanacak faiz kararları öncesi bu fırsatları kaçırmak istemeyenler de, Eylül ayının son günlerinde ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faiz oranlarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte, bankaların sunduğu güncel kredi faizleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…

CAZİP İMKAN

Ayrıca herkese cazip gelen 3 ay ertelemeli kredi imkanı da çoğu bankada devam ediyor.

  • 3
  • 14
İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…

ZİRAAT BANKASI

* Tüketici kredisi: 1.51
* Taşıt kredisi: 1.61
* Konut kredisi: 1.37

  • 4
  • 14
İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…

VAKIFBANK

* Konut kredisi: 1.32
* İhtiyaç kredisi: 1.59
* Taşıt kredisi: 1.50

  • 5
  • 14
İhtiyaç-taşıt-konut kredisinde yüzleri güldüren gelişme! Bu fırsatı kaçıranın başı çok ağrır! Eylül ayı faiz oranları…

AKBANK

* Direkt kredi: 1.50
* İhtiyaç kredisi: 1.43
* Taşıt kredisi: 1.63
* Konut kredisi: 1.39