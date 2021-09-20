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Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!

Bankaların sunduğu faizsiz ve ertelemeli kampanyalar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Müşterilerini sevindirmek isteyen bankaların bu kampanyaları yakından takip ediliyor. Çoğu kişi bilmese de 150 bin TL'ye varan kredi imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası tarafından açıklanan krediyle birlikte; 18 yaşından büyük olan ve gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara kredi imkanı sağlandığı belirtildi. "Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi" kapsamında yapılan ödemelere ilgi gösteriliyor. İşte; 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi hakkında merak edilen bilgiler!

Giriş Tarihi: 20.09.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 20.09.2021 14:19
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Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!

Bankaların sunduğu kredi fırsatları peş peşe geliyor. Faizsiz ve kredi ertelemeli kampanyalar daha çok tercih sebebi olabiliyor. Son olarak Ziraat Bankası'nın açıkladığı 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi için başvuru dönemi devam ediyor. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın hazırladığı proje kapsamında vatandaşlara 1 sene ertelemeli 150 bin TL faizsiz kredi veriliyor. Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu ödemeleri almak için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor.

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Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!

Faizsiz ve bir yıllık ödemesiz sürenin müjdesi geldi. 150 bin liraya kadar kredinin kullanılabileceği resmen açıklandı. Kredi paketi ile ilgili detaylar açıklandı. Hiçbir ek maliyet söz konusu olmayacaktır. Faizsiz kredi vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Başvuru süreci devam ediyor.

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Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!

Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Çok Sebebim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir ters göç etkisi yaratılması hedeflenirken, son yıllarda hayvancılık köylerden büyük kentlere göç nedeniyle büyük bir darbe alırken.

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Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!

32 VALİLİK TARAFINDAN İMZALANDI

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Eylül ayında hayata geçirilen projeye 32 valilik protokol imzalanarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi verilmeye başlandı.

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Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!

Yapılan açıklamada projenin gelişimi ile ilgili görüşlerini belirten Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü geçen yıl eylül ayında imzaladık. Valiliklerimizin gerekli çalışmaları tamamladığı 14 ilde Et alıp satacak firmaların belirlenmesi gibi hazırlıklar, üreticilerimiz koyunlarını kredi kullanarak teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticiye teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. ulaşılan projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. "ifadelerini kullandı.