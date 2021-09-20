Faizsiz, 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi! Sevinçten ağızlar kulaklara vardı! 18 yaşından büyük olmak yetiyor!

Bankaların sunduğu faizsiz ve ertelemeli kampanyalar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Müşterilerini sevindirmek isteyen bankaların bu kampanyaları yakından takip ediliyor. Çoğu kişi bilmese de 150 bin TL'ye varan kredi imkanı sunuluyor. Ziraat Bankası tarafından açıklanan krediyle birlikte; 18 yaşından büyük olan ve gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara kredi imkanı sağlandığı belirtildi. "Köyde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi" kapsamında yapılan ödemelere ilgi gösteriliyor. İşte; 1 sene ertelemeli 150 bin TL kredi hakkında merak edilen bilgiler!