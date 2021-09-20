Başkan Erdoğan'ın ziyareti Akkuyu NGS'nin Türk mühendislerini heyecanlandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mersin programı kapsamında bir araya geldiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan Türk mühendisler, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak projede yer alarak ülkelerine hizmet etmenin gururunu yaşıyorlar. Mühendis Merve Demirci Kolukısaoğlu, "Tarihi ana eşlik ettiğimiz için hepimiz çok mutluyuz. Özellikle kendilerinin bu yoğun programında Akkuyu'yu görmeleri bizi onore etti" -dedi. Nükleer Enerji Mühendisi Mehmet Kaynar, "Bu ziyaretin bize gösterdiği önemli şey de devlet büyüklerimizin bizlere verdikleri önem. Biz genç Türk mühendisleri yapılan bu ziyaretle işlerimize, çalışmalarımıza daha yüksek motivasyonla devam edeceğiz" diye konuştu.