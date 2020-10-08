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İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım! 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL pandemi yardım desteği devam ediyor. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs pandemisi sonrası ihtiyaç sahibi hanelere ilk iki fazda 1000'er TL desek ödemesi yapılmıştı. Faz 3 ödemeler ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yoluyla gerçekleştiriliyor. Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde sosyal yardım ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 10:35Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 10:56