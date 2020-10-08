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İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım! 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi hanelere 1000'er TL pandemi yardım desteği devam ediyor. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs pandemisi sonrası ihtiyaç sahibi hanelere ilk iki fazda 1000'er TL desek ödemesi yapılmıştı. Faz 3 ödemeler ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yoluyla gerçekleştiriliyor. Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde sosyal yardım ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 10:56
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İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım! 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını sonrası birinci fazda 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek verilmişti. İkinci fazda ise 2 milyon 316 bin 10 haneye destek ödemesi verilmişti. Bu destekten faydalanamayan ihtiyaç sahipleri için Faz 3 kapsamında e-Devlet üzerinden başvuru alınıyor. Sosyal yardım ödemesinden yararlanabilmek için belirli şartları taşımak gerekiyor. Peki, 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

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İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım! 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

BAKAN SELÇUK'TAN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 1.000 TL sosyal yardımlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk son açıklamasında, "Devletimiz sosyal devlet olmanın gereğini her zaman yerine getirmiştir. Bu nedenle pandemi döneminde milyonlarca vatandaşımıza 1.000 TL sosyal yardım ödemesi yaptık. Bu nakdi ödemeler bu vatandaşlarımızın zor duruma düşmemeleri ve hayatlarını idameetmeleri için gerçekleştirildi. Aldığımız olumlu sonuçlar neticesinde 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programını ucu açık hale getirdik. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilecekler. Biz bakanlık olarak çok daha fazla vatandaşımıza ihtiyaç halinde sosyal yardım vermek istiyoruz. Başvurular titizlikle inceleniyor. Vatandaşlarımız yeni başvurularını gerçekleştirip sonuçlarını bekleyebilirler." dedi.

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İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım! 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım! 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

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İhtiyaç sahiplerine sosyal yardım! 1.000 TL pandemi yardım başvuru şartları neler? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?