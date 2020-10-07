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Arabasını satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba almak isteyenler fiyatların yükselmesinden şikayetçi. Koronavirüs sürecinde sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı nedeniyle fiyatların yüksel olduğu tahmin ediliyor. Araba alım satımlarının yapıldığı ilan sitelerinde fiyatların yüksek olması alıcıları ve galericiler tarafından hoş karşılanmıyor. Uzmanlar fiyatların düşeceği tarih için uyarılarda bulunuyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 15:51Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 15:58