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Arabasını satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba almak isteyenler fiyatların yükselmesinden şikayetçi. Koronavirüs sürecinde sıfır araçların ülkeye girişinde yaşanan sıkıntı nedeniyle fiyatların yüksel olduğu tahmin ediliyor. Araba alım satımlarının yapıldığı ilan sitelerinde fiyatların yüksek olması alıcıları ve galericiler tarafından hoş karşılanmıyor. Uzmanlar fiyatların düşeceği tarih için uyarılarda bulunuyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 15:58
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Arabasını satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İkinci el araba fiyatları düştü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzmanlar yıl sonu için olumlu yorumlarda bulunsa dahi, alıcıların yüzü gülmüyor. Pandemi döneminde ikinci el fiyatlarının beklenmedik şekilde yükselmesi vatandaşları isyan ettiriyor. Sıfır araçlarının üretilmesinde yaşanan sıkıntı nedeniyle ikinci ele talep artıyor. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arabasını satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...

2021 YILINDA ARABA FİYATLARI NASIL OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre fiyat artışındaki diğer bir sebebin ikinci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda 'suni artışlar' yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, "İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021'in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" dedi.

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Arabasını satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...

"2021'DE PAZAR GERİLEYECEK"

Bu yılın artan fiyatlara rağmen otomotiv pazarının beklentileri karşılayacağını belirten Hüsamettin Yalçın: "Önceki yıllardan ötelenmiş talep çok önemli bir şekilde insanları otomobil satın almaya teşvik ediyor.

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Arabasını satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...

İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.

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Arabasını satanlar kara kara düşünüyor! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 40 zamlı...

2021'de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak.