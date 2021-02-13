İhtiyaç sahiplerine para yardımı yapılıyor! e-Devlet 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte şartlar...

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren destek programı devam ediyor. Kamu işçileri, memurlar, emeklililer, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar 1000 TL destek ödemesinden faydalanabilecek. Peki, e-Devlet pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? 1000 TL yardım için şartlar nelerdir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 15:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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