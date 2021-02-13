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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İhtiyaç sahiplerine para yardımı yapılıyor! e-Devlet 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte şartlar... İhtiyaç sahiplerine para yardımı yapılıyor! e-Devlet 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? İşte şartlar... Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren destek programı devam ediyor. Kamu işçileri, memurlar, emeklililer, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar 1000 TL destek ödemesinden faydalanabilecek. Peki, e-Devlet pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? 1000 TL yardım için şartlar nelerdir? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 13.02.2021 15:25
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı ile Faz 1 ve Faz 2 kapsamında toplam 4,4 milyon haneye 1000'er lira nakdi yardım ödemeleri yapılmıştı. Söz konusu yardım programı, Faz 3 kapsamında devam ediyor. İhtiyaç sahibi haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yaparak gerekli şartları taşımaları halinde yardım programından yararlanabilecek.Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL para yardımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı
0olanlar pazartesi, 2olanlar salı, 4olanlar çarşamba, 6olanlar perşembe ve 8olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.