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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvurana anında yardım! 5.000 ve 10.000 TL ödünç para desteği! Başvuru şartları... Başvurana anında yardım! 5.000 ve 10.000 TL ödünç para desteği! Başvuru şartları...
Koronavirüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım ödemeleri sürüyor. Maddi zorluk yaşayan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardımlar için başvuru şartları açıklanıyor. 5 bin ya da 10 bin Türk Lirası olmak üzere iki şekilde başvurular açıldı. Ödemeler ise bakanlığın belirlediği ödeme planı çerçevesinde gerçekleşiyor. ahaber.com.tr olarak tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 14.02.2021 18:12
Başvurana anında yardım! 5.000 ve 10.000 TL ödünç para desteği için sorgulamalar sürüyor. Koronavirüs sebebiyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlamış olduğu desteklerden yararlanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde sağlanıyor. Ancak diğer sosyal yardımlardan farklı olarak ödünç para yardımı alanların sonraki dönemde bu parayı geri ödemeleri gerekiyor. Yardım için tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR ÖDÜNÇ PARA YARDIMI NEDİR? ÖDÜNÇ PARA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?
Ödünç para yardımları ikraz olarak da isimlendirilir. Ödünç para yardımının kapsamında ihtiyaç sahiplerinin anlık ve ani ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amaçlanıyor. Ödünç para yardımı şartlarına uygun olan ve başvurusu kabul edilen kişilerden aldıkları yardım bedelini belirlenen ödeme planı çerçevesinde geri ödemeleri beklenir.
Ödeme sırasında kişilere faiz ya da işletme bedeli gibi ekstra masraflar çıkartılmaz. Kişiler yalnızca ana para bedelini öderler. Ödünç para yardımı şartları ilgili bakanlık tarafından belirlenmiştir:
Başvurusunu iletecek kişinin banka veya herhangi bir bakanlığa borcu bulunmaması,
Ödünç para başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesi,
Başvurusunu ileten bireylerin iş arkadaşlarından en az 2 kefil gösterilmesi,
Daha öncesinde ödünç para yardımından yararlanılmamış olması,
Ödeme tablosunda belirtilen taksitlendirme planına uygun hareket edilmesi gerekir.
ÖDÜNÇ PARA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ödünç para yardımı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilir. Kişiler çevrimiçi yöntemleri kullanarak ya da şahsen başvurularını iletebilirler.