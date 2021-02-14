Başvurana anında yardım! 5.000 ve 10.000 TL ödünç para desteği! Başvuru şartları...

Başvurana anında yardım! 5.000 ve 10.000 TL ödünç para desteği için sorgulamalar sürüyor. Koronavirüs sebebiyle maddi zorluk yaşayan vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlamış olduğu desteklerden yararlanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen ödünç para yardımı 5.000 ve 10.000 TL olmak üzere iki şekilde sağlanıyor. Ancak diğer sosyal yardımlardan farklı olarak ödünç para yardımı alanların sonraki dönemde bu parayı geri ödemeleri gerekiyor. Yardım için tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.