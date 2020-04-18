İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?

İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL sosyal yardım desteği ödemeleri için tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi ailelere desteklerin sürdüğünü açıkladı. İlk faz ödemelerinin ardından 2.3 milyon haneye yapılacak 1.000'er TL ödemeler için kriterlerin belirlendiği açıklandı. Peki, 1.000 TL sosyal yardım ödemesi ne zaman? Sosyal yardım desteği ödemesi ne zaman? İşte cevaplar...