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İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?
1.000 TL sosyal yardım ödeme tarihi ne zaman? Koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci faz ödemelerinin tarihi açıklandı. Bu kapsamda 2.3 milyon haneye 1.000'er TL yardım ödemesi yapılacak. Nakdi destek ödemesinin kimlere verileceği merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikinci faz ödemelerine ilişkin detayları açıkladı. Peki, ihtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye 1.000 TL sosyal yardım ödemesi ne zaman? Sosyal yardım deteği ödemesi ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.04.2020 13:19Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 13:30