18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?

İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?

1.000 TL sosyal yardım ödeme tarihi ne zaman? Koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci faz ödemelerinin tarihi açıklandı. Bu kapsamda 2.3 milyon haneye 1.000'er TL yardım ödemesi yapılacak. Nakdi destek ödemesinin kimlere verileceği merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikinci faz ödemelerine ilişkin detayları açıkladı. Peki, ihtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye 1.000 TL sosyal yardım ödemesi ne zaman? Sosyal yardım deteği ödemesi ne zaman?

Giriş Tarihi: 18.04.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 13:30
  • 1
  • 16
İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?

İhtiyaç sahiplerine 1000'er TL sosyal yardım desteği ödemeleri için tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi ailelere desteklerin sürdüğünü açıkladı. İlk faz ödemelerinin ardından 2.3 milyon haneye yapılacak 1.000'er TL ödemeler için kriterlerin belirlendiği açıklandı. Peki, 1.000 TL sosyal yardım ödemesi ne zaman? Sosyal yardım desteği ödemesi ne zaman? İşte cevaplar...

  • 2
  • 16
İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?

1.000 TL YARDIM ÖDEMESİ TARİHİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye 1.000'er TL nakdi destek için kriterleri belirlediklerini, haftaya ödemeleri yapmayı planladıklarını söyledi. Buna göre ikinci faz ödemelerinin 20-24 Nisan'da yapılması bekleniyor.

  • 3
  • 16
İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?

3. FAZ ÖDEMELER İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, 3. faz ödemeleri için internetten başvuru alacaklarını belirterek, e-Devlet'ten form doldurulacağını belirtti.

  • 4
  • 16
İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında ekonomik destek programlarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Haftaya 2.3 milyon haneye de yardımlar ulaşacak, toplamda 4.5 milyon haneye ulaşmış olacağız. Faz 3 için internetten başvuru alacağız. e-Devlet'te form dolduracaklar, bizim tespit edemediklerimize bu şekilde ulaşacağız" dedi.

  • 5
  • 16
İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

* Faz 2'de kriterleri tespit ettik. Umuyoruz ki haftaya 2.3 milyon haneye yardımı ulaştıracağız.