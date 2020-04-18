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Haberler Galeri Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların finansal açıdan desteklenmesi için kamu bankaları tarafından sağlanan destek kredisi için başvurular devam ediyor. Halbank kredisi için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla beklemeye başladılar .5.000, 7.500 ve 10.000 TL kredi için başvuru detaylarını sayfamızda derledik. Peki, Halkbank destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 18.04.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 12:07
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Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

Halkbank 6 ay geri ödemesi kredi için başvurular devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında hane kalkı geliri 5.000 TL'nin altında olan bireysel müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla yüzde 0,49 faizli 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli destek kredisine başvuru yapan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. 1 Nisan'da başlayan başvuruların değerlendirmeleri tamamlanmaya başladı. Peki, Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

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Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında; hane halkı aylık geliri 5.000 TL'nin altında olan Halkbank müşterilerinin gıda, sağlık, kira, fatura ödemeleri (elektrik, su, doğalgaz vb.) gibi temel ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacıyla, aylık yüzde 0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 aya varan vade seçenekleriyle 10.000 TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları başladı.

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Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

* Halkbank İnternet Şubeşi giriş yapın; Başvuru > Bireysel Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru > Kredi Başvurusu > Kredi Türü: Tüketici Kredisi > Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

* Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.

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Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

HALKBANK KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Halkbank kredi başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru yapan vatandaşlara kısa mesaj ile bildirim yapılıyor.

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Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILIR?

Onaylanan kredinizi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.