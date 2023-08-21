İFM’ye talep patlaması! Yerli de yabancı da yer peşinde! İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak

Ticari alanlarda durum nasıl?

100 bin metrekare ticari alan var. 350'ye yakın noktaya 700'ü aşkın yani iki katı talep geldi. Bu ay ya da önümüzdeki ay ticari şartları konuşup sözleşme imzalamak istiyoruz. Burası Anadolu yakasının İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak. Bunu destekleyecek marka karmasıyla yola çıkıyoruz. Üçüncü bölgede 40 bin metrekarelik 400 odalı bir otel projesi var. Fizibilite çalışması yapıldı. Uluslararası bilinirliği olan bir markayı görmek istiyoruz. İFM'de 2.100 kapasiteli kongre ve konferans merkezi de olacak. Projesini çizdirdik. Buranın finansın yanı sıra kültür ve sanatta da çekim merkezi olmasını planlıyoruz. Ofisler tam dolduğunda burada 70 bin kişiye hizmet verecek bir yapı oluşacak. Dışarıdan ziyaretçilere de açık bir merkez burası... İFM'yi 7/24 yaşayan bir cazibe noktası haline getirmeyi hedefliyoruz.