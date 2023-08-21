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İFM'ye talep patlaması! Yerli de yabancı da yer peşinde! İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak

Geçtiğimiz nisan ayında açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) adeta talep patlaması yaşanıyor. Uzakdoğu'dan Körfez'e, Avrupa'dan ABD'ye varana kadar birçok ülkeden ve bölgeden yatırımcı ofis kiralamak için başvuruda bulundu. Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde yapımına özel çaba harcadığı İFM için "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadelerini kullanmıştı. Yatırımcı talebinin yüzde 60'ı aştığını ifade eden İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, "Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak." dedi. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda İFM Genel Müdürü Erdem ile İFM'yi konuştu.

Giriş Tarihi: 21.08.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 07:54
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İFM’ye talep patlaması! Yerli de yabancı da yer peşinde! İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak

İşte Dilek Güngör'ün "Finans Merkezi'ne talep patlaması: Yerli de yabancı da yer istiyor" başlıklı yazısı
İstanbul Finans Merkezi (İFM) yerli-yabancı yatırımcıların yeni cazibe merkezi oluyor. Nisan ayında açılışı yapılan İFM'den yer isteyen yabancı ve yerli yatırımcıların talebi yüzde 60'ı aştı. 100 bin metrekarelik ticari alanlardaki 350 noktaya da 700'ü aşkın talep geldi. İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, "En geç önümüzdeki aya kadar imzaları atmak istiyoruz. Uzakdoğu'dan Körfez'e, Avrupa'dan ABD'ye her yerden yatırımcılar burada yer kiralamak istiyor. Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak" dedi. Erdem ile İFM'deki son durumu konuştuk...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İFM’ye talep patlaması! Yerli de yabancı da yer peşinde! İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak

KİRALAMA TALEBİ % 60'I BULDU
Nisanda açılış yapıldı. Taşınmalar tamamlandı mı?
Biz ocakta taşındık. Nisanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılış yapıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank taşındı. İştiraklerin taşınması da birkaç aya tamamlanır. Merkez Bankası'nın binası hızla ilerliyor. Orada da önümüzdeki aylarda ilk taşınmalar başlayacak.

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İFM’ye talep patlaması! Yerli de yabancı da yer peşinde! İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak

Peki diğer ofislerin kiralanması aşamasına geçildi mi?
İFM'de 1.3 milyon metrekare ofis alanımız var. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, BDDK, SPK alanlarını çıktığımız zaman geriye 470 bin metrekare alan kalıyor. Halkbank'ın bir bloğunu da biz kiralayacağız. Toplam 530 bin metrekarelik bir alanı üçüncü taraflara kiralayacağız. Şu anda gelen talep bizi tatmin edecek seviyede. Ofis alanlarına talep yüzde 60'ı buldu. Hem yerli hem yabancı yatırımcılar burada yer almak istiyor.

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İFM’ye talep patlaması! Yerli de yabancı da yer peşinde! İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak

AVRUPA DA UZAKDOĞU DA İSTİYOR
Özel ve yabancı bankalardan talep var mı?
İsim telafuz etmeyeyim. Ama var. Gerek yerli gerek yabancı bankalar, aracı kurumlar, sigorta firmaları, varlık yönetim şirketleri İFM'ye ciddi ilgi gösteriyor. Körfez, Almanya, Uzakdoğu, İngiltere, ABD'den görüştüğümüz yatırımcılar var. Bunların birçoğu somut taleplerini iletti. Metrekare konuşur durumdayız. 285 bin metrekare civarında talep var. Taleplerin hepsi realize olursa 1.3 milyon metrekarelik alanın doluluk oranı yüzde 80'lere kadar çıkacak.

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İFM’ye talep patlaması! Yerli de yabancı da yer peşinde! İstanbul’un yeni cazibe merkezi olacak

Ticari alanlarda durum nasıl?
100 bin metrekare ticari alan var. 350'ye yakın noktaya 700'ü aşkın yani iki katı talep geldi. Bu ay ya da önümüzdeki ay ticari şartları konuşup sözleşme imzalamak istiyoruz. Burası Anadolu yakasının İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak. Bunu destekleyecek marka karmasıyla yola çıkıyoruz. Üçüncü bölgede 40 bin metrekarelik 400 odalı bir otel projesi var. Fizibilite çalışması yapıldı. Uluslararası bilinirliği olan bir markayı görmek istiyoruz. İFM'de 2.100 kapasiteli kongre ve konferans merkezi de olacak. Projesini çizdirdik. Buranın finansın yanı sıra kültür ve sanatta da çekim merkezi olmasını planlıyoruz. Ofisler tam dolduğunda burada 70 bin kişiye hizmet verecek bir yapı oluşacak. Dışarıdan ziyaretçilere de açık bir merkez burası... İFM'yi 7/24 yaşayan bir cazibe noktası haline getirmeyi hedefliyoruz.