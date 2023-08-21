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Haberler Galeri EYT'yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...

EYT'yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. Böylelikle 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. İşte EYT sonrası emeklilik formülleriyle ilgili detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 07:24
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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...

SGK'nın yeni düzenlemesiyle, Türkiye'de çalışan işçilere erken emeklilik yolu açılıyor. Buna göre, 3600 prim günü tamamlayan işçiler, erken emeklilik imkanından yararlanabilecekler. Ancak, bu imkandan faydalanmak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşçiler, emeklilik için gerekli olan prim günü sayısını doldurduktan sonra erken emeklilik hakkını elde edebilecekler. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...

1- Kısmi emekli (yaşlı) aylığına hak kazanma şartları nelerdir?

Kısmi emeklilik, belli bir yaşa geldiği halde primini tamamlayamayan sigortalılara yaştan emeklilik hakkı tanınıyor. Yaş haddi işe başlama tarihi, çalışılan statüye göre değişiyor. Buna göre, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 günü dolduğunda 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda emekli olabilir. Bu tarihten sonra çalışmaya başlayanların 4500 günü tamamlaması gerekiyor

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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...

İlk defa çalışmaya Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında başlayan SSK'lılar 25 yıl sigortalılık 4500 prim günü doldurduğunda kadın 58 erkek de 60 yaşında emekli aylığı alabilir. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanların primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması koşuluyla 63 yaşında emekli aylığına hak kazanabiliyor.

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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...

2-1978 doğumlu bir kadın çalışan Nisan 1997'de ilk defa sigorta primi ödemiş ve Ocak 2010'da 36000 prim dününü doldurmuştur. Kısmi olarak ne zaman emekli olabilir?

9 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlangıç sigortası olan kadınlar; 15 yıl, 3600 prim günü ve 50 yaşını tamamlamak suretiyle emekli olabilir. 3600 gün prim ödeme sayısını 24 Mayıs 2008-23 Mayıs 2011 tarihleri arasında doldurduğu için 15 yıllık sigorta süresi ve yaş şartını 25 Mayıs 20211 tarihinden sonra yerine getireceği için kısmi olarak 58 yaşında emekliliğe hak kazanır.

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EYT’yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...

Sigortalıların kısmi yaşlılık aylağına hak kazanacağı kademeli yaş haddi,( kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş, 15 yıl çalışma süresi 3600 prim gün sayısı) hangisi en son sağlandıysa bunun sağlandığı tarihe göre emeklilik hesabı yapılıyor.