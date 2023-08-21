21 Ağustos 2023, Pazartesi
EYT'yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. Böylelikle 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. İşte EYT sonrası emeklilik formülleriyle ilgili detaylar!
Giriş Tarihi: 21.08.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023 07:24
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