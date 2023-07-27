IDEF’e Türk firmaları damga vurdu! Havada karada denizde artık yüzde 100 yerli

SABAH'ın sorularını yanıtlayan firmaların tamamında daha önce yurtdışından alınan tamamlayıcı ürünlerin yerli olarak üretilmeye başlandığı dikkat çekiciydi. 100 binlerce dolarlık ürünler artık hem daha az maliyetli hem de yerli üretimde muadilleri var. Üstelik en kritik nokta olan yazılım da artık Türkiye'de yapılıyor.