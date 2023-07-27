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IDEF'e Türk firmaları damga vurdu! Havada karada denizde artık yüzde 100 yerli
Yıllardır kararlılıkla yürütülen savunma sanayi yatırımları meyvelerini vermeye başladı. Türkiye, kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarının hemen tamamını yerli ve milli imkânlarla karşılayabilecek yolda hızla ilerliyor. Yüzde 80 olan yerlilik oranı birçok yüksek teknoloji ürününde artık yüzde 100 oldu. IDEF'te onlarca yerli üretim ürün dikkatleri üzerine topladı.