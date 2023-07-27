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IDEF'e Türk firmaları damga vurdu! Havada karada denizde artık yüzde 100 yerli

Yıllardır kararlılıkla yürütülen savunma sanayi yatırımları meyvelerini vermeye başladı. Türkiye, kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarının hemen tamamını yerli ve milli imkânlarla karşılayabilecek yolda hızla ilerliyor. Yüzde 80 olan yerlilik oranı birçok yüksek teknoloji ürününde artık yüzde 100 oldu. IDEF'te onlarca yerli üretim ürün dikkatleri üzerine topladı.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:18
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IDEF’e Türk firmaları damga vurdu! Havada karada denizde artık yüzde 100 yerli

Türkiye, kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarının hemen tamamını yerli ve milli imkânlarla karşılayabilecek yolda hızla ilerliyor. Önceki gün başlayan dünyanın dördüncü büyük savunma sanayi fuarı IDEF, bu gerçeği somut bir şekilde gözler önüne serdi.

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IDEF’e Türk firmaları damga vurdu! Havada karada denizde artık yüzde 100 yerli

SABAH'ın sorularını yanıtlayan firmaların tamamında daha önce yurtdışından alınan tamamlayıcı ürünlerin yerli olarak üretilmeye başlandığı dikkat çekiciydi. 100 binlerce dolarlık ürünler artık hem daha az maliyetli hem de yerli üretimde muadilleri var. Üstelik en kritik nokta olan yazılım da artık Türkiye'de yapılıyor.

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IDEF’e Türk firmaları damga vurdu! Havada karada denizde artık yüzde 100 yerli

Aselsan'dan TUSAŞ'a, Roketsan'dan, Sarsılmaz ve Canik'e kadar tüm firmalar ilk yazılımdan donanıma kadar tüm üretimi yerlileştirdi. İşte o ürünler:

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IDEF’e Türk firmaları damga vurdu! Havada karada denizde artık yüzde 100 yerli

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI YERLİ MOTORLA UÇACAK
Milli muharip uçak projesinde de yerlilik oranı hızla artıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN'ı 2028'de Türk motoruyla uçurmayı planladıklarını belirterek, "Bunun için çalışmalarımız sürüyor" dedi. Kotil, "Sertifikasyon için 1-2 yıla tekrar ihtiyacımız olur. Ancak 2030'larda Türk motoru olacak. Şu anda F110 motoru ile uçuyoruz" şeklinde konuştu.

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IDEF’e Türk firmaları damga vurdu! Havada karada denizde artık yüzde 100 yerli

ATAK-2 helikopteri'ne özellikle Körfez ülkelerinin çok ilgilendiğini söyleyen Kotil, "1.3 ton patlayıcı taşıyabilmesi, üzerine ağırlık kaldırabilmesi, topunun 30 milimetre olması beklentinin çok üzerinde uluslararası bir ilgi oluşturdu" diye konuştu.