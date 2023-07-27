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Haberler Galeri BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM aktüel kataloğunda Temmuz ayı fırsatları, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekti. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını sizler için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel 28 Temmuz indirimli ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 27.07.2023 08:22 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 08:22
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...

BİM'de yeni haftanın aktüel kataloğu yayınlandı. BİM aktüel katalog her hafta salı ve cuma günleri satışa sunuluyor. BİM katalog ürünleri sabahın erken saatlerinde raflarda yerini aldı. Peki, BİM'de bu hafta cuma neler var? İşte, BİM 28 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2023!

Philips Buhar Jeneratörlü Ütü HI5920/20-HI5922/30 (2.599 TL)

Philips Süpürge FC9330 (2.999 TL)

Philips Sakal Düzeltici (349 TL)

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...

Heifer Saç Kurutma Makinesi (249 TL)

Braun Blender Seti MQ5220WH (1.299 TL)

Kumtel 5.5 L Yağsız Airfryer (1.799 TL)

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...

Icemax Musluklu Termos (99 TL)

Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set (4.899 TL)

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...

Tefal Wok Tava (449 TL)

Lisanslı Pike Seti (229 TL)

Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti (185 TL)