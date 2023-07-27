BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 28 Temmuz 2023 BİM indirimli fiyat listesi! Airfryer, elektrikli bisiklet, bluetooth kulaklık...

BİM aktüel kataloğu yayınlandı! BİM aktüel kataloğunda Temmuz ayı fırsatları, alışveriş tutkunlarının ilgisini çekti. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını sizler için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel 28 Temmuz indirimli ürünler listesi...