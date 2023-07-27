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İbrahim Saraçoğlu tarifi! 21 günlük yağ yakıcı kür ile -5 KG! Basen ve göbeği tamamen yok etmek için günde 1 bardak...
Acil kilo vermek isteyenler hemen denesin! 21 günde basen ve göbek yağlarını yok ediyor. Ünlülere hızlı kilo verdiren İbrahim Saraçoğlu mucizevi tarifini verdi. Yaz aylarını fit geçirmek istiyorsanız bu kür tam size göre! İşte, yapılışı...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 14:10Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 14:11