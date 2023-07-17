17 Temmuz 2023, Pazartesi
VATANDAŞLIK MAAŞI SON DURUM 2023 | Vatandaşlık maaşı nedir, nasıl başvurulur? Aynı aileden kaç kişi başvurabilir?
"Vatandaşlık maaşı kimlere verilecek?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından A Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Programı sonrası gelecek olan vatandaşlık maaşı şartları, başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, vatandaşlık maaşı şartları neler? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 15:40
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12