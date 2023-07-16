16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.