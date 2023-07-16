16 Temmuz 2023, Pazar
16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı
"Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine verilen evde bakım aylığı, memur zammıyla orantılı bir şekilde zamlı yatacak. Bu noktada vatandaşlar, "Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?" , "Evde bakım maaşı ne zaman yatar?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi!
Giriş Tarihi: 16.07.2023 12:44
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