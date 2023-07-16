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Haberler Galeri 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı

16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı

"Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine verilen evde bakım aylığı, memur zammıyla orantılı bir şekilde zamlı yatacak. Bu noktada vatandaşlar, "Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu?" , "Evde bakım maaşı ne zaman yatar?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Giriş Tarihi: 16.07.2023 12:44
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16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı

e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı! Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım kapsamındaki ödemeler de zamlandı. Evde bakım maaşı alanlar, konuya ilişkin detayları sorguluyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte, 16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Buna göre; Evde bakım maaşları 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacak.

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16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı

2023 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. 2023 Temmuz zammı ile yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni evde bakım maaşı belli oldu. Buna göre bakıma ihtiyacı olan yaşlı, engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5 bin 98 lira oldu.

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16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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16 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı 2023? e-Devlet sorgulama ekranı

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.