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Haberler Galeri 17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!

17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!

TOKİ İstanbul kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan 2+1, 3+1 dairelerin hak sahipliği kura çekilişi sürüyor. 1 Nisan'da başlayan İstanbul TOKİ kuraları 17 Nisan itibarıyla son buldu. Peki TOKİ Başakşehir, Esenler kura sonuçları açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:23
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17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 17 Nisan TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!

TOKİ Başakşehir, Esenler kura isim listesi öğrenilmeye çalışılıyor. 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem yıkıcı etkilere neden olurken TOKİ konutlarına hiçbir şey olmaması ilgiyi arttırdı. 81 ilde başlatılan konut projesinin hak sahipliği kura çekilişi 17 Nisan'da İstanbul ilinin tamamlanmasıyla son buldu. İşte TOKİ Başakşehir, Esenler kura sonuçları isim listesi PDF...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 17 Nisan TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!

TOKİ AVRUPA YAKASI KURASI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçları tam liste oluştu. Ancak TOKİ tarafından PDF şeklinde hak kazananlar paylaşılmıyor. Sonuçları öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinde kolaylıkla hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilir.

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17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 17 Nisan TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-17 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

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17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 17 Nisan TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!

16 Mart'ta başlayan Tuzla kuraları, 29 Mart 2023 Çarşamba günü sona erdi. TOKİ İstanbul Çatalca ve Silivri kura çekimi ise 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

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17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | 17 Nisan TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından Tuzla'da 20 bin, Çatalca'da 540 Silivri'de ise 200 konut hak sahiplerini buldu.