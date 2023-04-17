17 NİSAN 2023 TOKİ Avrupa Yakası SONUÇLARI TAM LİSTE | TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy NİHAİ ve YEDEK isim sorgulama ekranı!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kura takvimine göre, "İlk Evim" İstanbul kura çekimleri 16 Mart-17 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.