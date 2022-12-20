İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?

İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 26 Eylül - 16 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Sonuçların neden açıklanmadığını merak eden öğrenciler, İBB Genç Üniversiteli bursu ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...