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Haberler Galeri İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?

İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?

İBB bursu için başvuru sürecinin üzerinden iki ay geçti. Burs alabilmek için başvuru yapan üniversite öğrencileri, heyecan içinde sonuçları bekliyor. 2022-2023 KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB bursunun neden açıklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 16:25
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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?

İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 26 Eylül - 16 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Sonuçların neden açıklanmadığını merak eden öğrenciler, İBB Genç Üniversiteli bursu ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?

İBB BURS SONUÇLARI ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların neden açıklanmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5-22 Ekim tarihlerinde alınmış sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?

İBB BURSU NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak