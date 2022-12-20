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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB bursu ne zaman açıklanacak?
İBB bursu için başvuru sürecinin üzerinden iki ay geçti. Burs alabilmek için başvuru yapan üniversite öğrencileri, heyecan içinde sonuçları bekliyor. 2022-2023 KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB bursunun neden açıklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları neden açıklanmadı? 2022-2023 İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...