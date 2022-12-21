21 Aralık 2022, Çarşamba
Asgari Ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari Ücrette son toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman belli olacak?
Milyonların gözü dördüncü asgari ücret toplantısına çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 21 Aralık Salı günü saat 14.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı. Ancak toplantının ardından bir karara verılamadı. Peki asgari ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücrette son toplantı ne zaman?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:05
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