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Haberler Galeri Asgari Ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari Ücrette son toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari Ücrette son toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman belli olacak?

Milyonların gözü dördüncü asgari ücret toplantısına çevrilmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 21 Aralık Salı günü saat 14.00'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplandı. Ancak toplantının ardından bir karara verılamadı. Peki asgari ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari ücrette son toplantı ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:05
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Asgari Ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari Ücrette son toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret 3. toplantı bitti mi, saat kaçta bitecek sorularının cevapları merak konusu oldu. Bugün saat 14.00'de Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşen toplantının ardından 2023 asgari ücretinin netleşmesi bekleniyor. Peki asgari ücret 3. toplantı bitti mi, kaçta bitecek? Asgari ücret son toplantı ne zaman? 4. toplantı olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari Ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari Ücrette son toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SONUCU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısında uzlaşma sağlanamadı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" dedi. Dördüncü toplantı tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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Asgari Ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari Ücrette son toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman belli olacak?

GÖZLER BUGÜNKÜ TOPLANTIDA

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor.

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Asgari Ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari Ücrette son toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman belli olacak?

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ 7.630 TL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2023 asgari ücret zammı ile ilgili açıklamasında "Komisyon çalışmalarını sürdürürken bir rakam telaffuz etmem zaten yakışık almaz, asgari ücrette biz emekçilerimizden yana tavır alacağız" ifadelerine yer vermişti. Bakanlığın bu yıl ilk kez yürüttüğü asgari ücret beklenti anketinde ise işçilerin beklentisi 7.500 TL üzeri, işverenlerin beklentisi 7.000 TL, kamuoyunun beklentisi 7.845 TL, asgari ücretle çalışanların beklentisi ise 7.630 TL olarak ölçüldü.

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Asgari Ücret 3. toplantı sonucu ne oldu? Asgari Ücrette son toplantı tarihi belli oldu mu? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman belli olacak?

2023 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren son verildi. Böylece çalışanlara verilen AGİ yardımı da kalkmış oldu.