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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu?
İBB bursu için başvuru sürecinin üzerinden iki ay geçti. Burs alabilmek için başvuru yapan üniversite öğrencileri, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. 2022-2023 KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB bursunun açıklanıp açıklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...