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Haberler Galeri İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu?

İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu?

İBB bursu için başvuru sürecinin üzerinden iki ay geçti. Burs alabilmek için başvuru yapan üniversite öğrencileri, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. 2022-2023 KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB bursunun açıklanıp açıklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:11
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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu?

İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 26 Eylül - 16 Ekim tarihlerinde alınmıştı. Yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak eden öğrenciler, İBB Genç Üniversiteli bursu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu?Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu?

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 İBB burs sonuçları açıklandı. Öğrenciler, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet adresinden "Sonuç" ekranına gelerek T.C. Kimlik No ile doğum tarihlerini girdikten sonra sonuçlarını öğrenebilecek.

İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu?

İBB BURSU NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu?

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

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İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 İBB bursu ne kadar, kaç TL oldu?

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak