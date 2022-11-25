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Haberler Galeri İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?

İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?

İBB bursu sonuçlandı mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sıklıkla aratılıyor. Başvurularının 16 Ekim'de son bulduğu İBB bursu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu? 2022-2023 İBB bursu sonuçlandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 13:17
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İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?

İstanbul'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine destek amacıyla verilen İBB bursunun başvuruları 16 Ekim'de sonlandı. Yaklaşık 1 buçuk aydır sonuçları bekleyen öğrencilerin gözü İBB'den gelecek açıklamada. Peki İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması beklenirken, konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

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İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

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İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?

* Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak