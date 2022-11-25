İBB BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI | İBB bursu sonuçlandı mı? İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022-2023 burs ücreti kaç TL?

İBB bursu sonuçlandı mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sıklıkla aratılıyor. Başvurularının 16 Ekim'de son bulduğu İBB bursu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Üniversite öğrencilerinin heyecanla beklediği İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu mu? 2022-2023 İBB bursu sonuçlandı mı?