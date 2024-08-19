IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanındaki yeniliklerini hız kesmeden sürdürüyor. FAST sistemine entegre edilen ve finansal işlemleri önemli ölçüde kolaylaştıran Ödeme İste Katman Servisi, sektörde büyük bir devrim niteliği taşıyor. Bu yeni hizmet, alacaklıların borçlularına anlık ödeme talepleri iletebilmesine olanak tanırken, finansal ilişkilerin daha hızlı ve etkili yönetilmesini sağlıyor. Bu gelişme, Türkiye'nin dijitalleşme ve finansal teknolojilerdeki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne seriyor.