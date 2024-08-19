19 Ağustos 2024, Pazartesi
IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...
Finansal teknolojilerde bir yenilik daha devreye girdi. Ödeme İste Katman Servisi, kişisel ödemeleri hedef alarak piyasaya sunuldu. Bu yeni hizmet sayesinde, iki kişi arasındaki ödeme işlemleri artık alacaklının başlatmasıyla gerçekleştirilebilecek. Bu adım, finansal teknolojilerin kişisel kullanımdaki etkinliğini artırarak günlük finansal işlemleri daha da basitleştiriyor.
Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:48