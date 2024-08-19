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Haberler Galeri IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...

IBAN'dan para gönderene yeni dönem! Sistem değişti: EFT, havale, FAST artık...

Finansal teknolojilerde bir yenilik daha devreye girdi. Ödeme İste Katman Servisi, kişisel ödemeleri hedef alarak piyasaya sunuldu. Bu yeni hizmet sayesinde, iki kişi arasındaki ödeme işlemleri artık alacaklının başlatmasıyla gerçekleştirilebilecek. Bu adım, finansal teknolojilerin kişisel kullanımdaki etkinliğini artırarak günlük finansal işlemleri daha da basitleştiriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:48
IBAN’dan para gönderene yeni dönem! Sitem değişti: EFT, havale, FAST artık...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanındaki yeniliklerini hız kesmeden sürdürüyor. FAST sistemine entegre edilen ve finansal işlemleri önemli ölçüde kolaylaştıran Ödeme İste Katman Servisi, sektörde büyük bir devrim niteliği taşıyor. Bu yeni hizmet, alacaklıların borçlularına anlık ödeme talepleri iletebilmesine olanak tanırken, finansal ilişkilerin daha hızlı ve etkili yönetilmesini sağlıyor. Bu gelişme, Türkiye'nin dijitalleşme ve finansal teknolojilerdeki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne seriyor.

IBAN’dan para gönderene yeni dönem! Sitem değişti: EFT, havale, FAST artık...

TCMB'nin Öncülüğü:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojilerin sınırlarını genişletme ve kullanıcı deneyimini iyileştirme hedefiyle yeni bir adım attı.

IBAN’dan para gönderene yeni dönem! Sitem değişti: EFT, havale, FAST artık...

Kişisel Ödemelerde Kolaylık:

Özellikle kişisel ödemeleri hedefleyen Ödeme İste Katman Servisi, kullanıcıların finansal işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlandı.

IBAN’dan para gönderene yeni dönem! Sitem değişti: EFT, havale, FAST artık...

Kullanıcı Dostu İşlem Süreci:

Artık iki kişi arasındaki ödeme işlemleri, alacaklının inisiyatifiyle başlatılabilecek. Servis, ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli iletişim ve onay mekanizmalarını sunarak, para transferlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

IBAN’dan para gönderene yeni dönem! Sitem değişti: EFT, havale, FAST artık...

Geniş Kullanım Alanları:

Ödeme İste Katman Servisi, sadece kişisel ödemelerle sınırlı kalmayacak. İlerleyen zamanlarda e-ticaret, elektronik talimat ve kurumsal fatura ödemeleri gibi farklı alanlarda da kullanılabilecek.