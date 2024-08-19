19 Ağustos 2024, Pazartesi
Bu ödemeler bankadan geri alınıyor! Kredi çeken ve kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...
Bankalar birçok işlemden ücret keserken, bunların başında özellikle kredi çekerken alınan masraflar ve kart aidatları gibi ödemeler geliyor. Bu ücretler zaman zaman yüksek tutarlar içermesi nedeniyle tüketicileri mutsuz edebiliyor. Peki kredi masrafı ve kredi kartı aidatları geri alınabilir mi? Kredi kartı aidatı ödemek zorunlu mu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:40