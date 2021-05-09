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İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...
Binlerce vatandaşın beklediği açıklama geldi. Başvuranların banka hesaplarına 1.500 lira ödeme yapılacak. Nisan ayına ilişkin ödemeler pazartesi günü hesaplara yatacak. Nakdi ücret desteği ile ilgili bakandan duyuru geldi. Ödemeler banka üzerinden hesaba yatırılacak. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:39
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