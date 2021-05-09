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İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...

Binlerce vatandaşın beklediği açıklama geldi. Başvuranların banka hesaplarına 1.500 lira ödeme yapılacak. Nisan ayına ilişkin ödemeler pazartesi günü hesaplara yatacak. Nakdi ücret desteği ile ilgili bakandan duyuru geldi. Ödemeler banka üzerinden hesaba yatırılacak. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:39
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İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...

IBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme yapılacak. Nakdi ücret desteği için beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nakdi ücret desteği ile ilgili duyuruyu yaptı. Ödemeler banka üzerinden hesaba yatırılacak. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, Nakdi ücret desteği için gelişmeler...

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İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...

Nisan ayı nakdi ücret destek ödemeleri bu ay zamlı olarak yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 10 Mayıs tarihinde ödemelerin yapılacağı duyurdu.

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İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...

IBAN'I OLMAYANLAR DİKKAT

Ödemeler yarın yani 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Ancak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.

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İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır.

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İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...

Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.