İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...

IBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme yapılacak. Nakdi ücret desteği için beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin nakdi ücret desteği ile ilgili duyuruyu yaptı. Ödemeler banka üzerinden hesaba yatırılacak. IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT üzerinden gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, Nakdi ücret desteği için gelişmeler...