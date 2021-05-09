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Haberler Galeri Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?

Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?

30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bankada parası olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Gelirini artırmak isteyenler bankaların kredi mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Bu aşamada bankaları kredi faiz oranları kızışmaya devam ediyor. Sizler için güncel faiz oranlarını derledik. İşte, 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?

Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:21
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Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?

30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar? Sorusunun yanıtı gündemde en fazla araştırılan konular arasında bulunuyor. Merkez Bankası Nisan ayında 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında bankalar oranlarından güncellemeye gitti. Yatırımcılar bankaların günlük vadeli mevduat hesaplarını yakından takip ediyor. Risksiz yatırım olarak görülen vadeli mevduat güncel faiz oranlarını sizler için derledik. İşte, 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?

32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

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Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?

30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA GELİR SAĞLAR?

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Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?

30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA GELİR SAĞLAR?

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Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?

30.000 TL 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZİ Mİ, REPO GETİRİSİ Mİ DAHA FAZLA GELİR SAĞLAR?