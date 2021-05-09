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Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?
30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde bankada parası olanları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Gelirini artırmak isteyenler bankaların kredi mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Bu aşamada bankaları kredi faiz oranları kızışmaya devam ediyor. Sizler için güncel faiz oranlarını derledik. İşte, 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?
Giriş Tarihi: 09.05.2021 17:21Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 17:21