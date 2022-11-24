Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste

ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat araba fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle motor hacmi 1.600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitlerini artırıldı. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? İşte Fiat 2022 güncel fiyat listesi...