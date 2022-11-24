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Haberler Galeri Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste

Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste

Fiat sıfır otomobil fiyat listesi, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araştırılmaya başlandı. Otomobilde matrah artırımı, anahtar teslim fiyatlarını geri çekti. Resmi Gazete'te yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Araç almak isteyen vatandaşlar ise şimdiden düzenlemenin fiyatlara etkisini araştırmaya başladı. Fiat modellerinin düzenleme ile değişen fiyatlarını hesapladık. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? İşte Fiat 2022 güncel fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 12:10
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Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste

ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat araba fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle motor hacmi 1.600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitlerini artırıldı. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? İşte Fiat 2022 güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste

FİAT 2022 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

İşte ÖTV düzenlemesi sonrası Fiat model model güncel fiyat listesi:

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Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste

FIAT EGEA

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli
Satış bedeli: 402.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 335.750

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Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy Plus Paketli Manuel Benzinli
Satış bedeli: 443.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 369.917

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Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste

Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
Satış bedeli: 532.900
Yeni ÖTV'li fiyatı: 503.294