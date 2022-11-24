24 Kasım 2022, Perşembe
Fiat 2022 güncel fiyat listesi | ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? Model model liste
Fiat sıfır otomobil fiyat listesi, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası araştırılmaya başlandı. Otomobilde matrah artırımı, anahtar teslim fiyatlarını geri çekti. Resmi Gazete'te yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi, 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Araç almak isteyen vatandaşlar ise şimdiden düzenlemenin fiyatlara etkisini araştırmaya başladı. Fiat modellerinin düzenleme ile değişen fiyatlarını hesapladık. Peki, ÖTV matrah düzenlemesi ile Fiat Egea, Egea Cross, Panda fiyatı ne kadar oldu? İşte Fiat 2022 güncel fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 12:10
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