4A, 4B, 4C’liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

Emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı; en düşük emekli aylığı ödemesi Ocak ayı itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Bu önemli adım, emeklilerin maaşlarında olumlu bir değişim yaratırken, yüzde 49.25 zam oranıyla birlikte emekli maaşlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. Şu an milyonlarca emekli, bu artışın yanı sıra artış gösteren promosyon miktarlarını merak ediyorlar. İşte en düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

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