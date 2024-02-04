HaberlerGaleri4A, 4B, 4C'liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...
4A, 4B, 4C'liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...
Geçtiğimiz ay milyonlarca emekli, zamlı maaşlarını alma sevincini yaşarken, refah payları ve zam farkları gibi yasal düzenlemeler gerektiren ek ödemelerin ise önümüzdeki günlerde hesaplarına yatırılması bekleniyor. Emekliler için yeni zam oranı yüzde 37.57'den 11.68 puanlık bir artışla yüzde 49.25'e çıkartıldı. Bu sayede maaş gününde yatırılan yüzde 37.57 oranındaki aylıklar, yeni zam oranıyla yeniden hesaplandıç
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Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:43Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 13:50