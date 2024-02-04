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Haberler Galeri 4A, 4B, 4C'liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

4A, 4B, 4C'liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

Geçtiğimiz ay milyonlarca emekli, zamlı maaşlarını alma sevincini yaşarken, refah payları ve zam farkları gibi yasal düzenlemeler gerektiren ek ödemelerin ise önümüzdeki günlerde hesaplarına yatırılması bekleniyor. Emekliler için yeni zam oranı yüzde 37.57'den 11.68 puanlık bir artışla yüzde 49.25'e çıkartıldı. Bu sayede maaş gününde yatırılan yüzde 37.57 oranındaki aylıklar, yeni zam oranıyla yeniden hesaplandıç

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2024 13:43 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 13:50
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4A, 4B, 4C’liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

Emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı; en düşük emekli aylığı ödemesi Ocak ayı itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Bu önemli adım, emeklilerin maaşlarında olumlu bir değişim yaratırken, yüzde 49.25 zam oranıyla birlikte emekli maaşlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. Şu an milyonlarca emekli, bu artışın yanı sıra artış gösteren promosyon miktarlarını merak ediyorlar. İşte en düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

BANKA BANKA PROMOSYON MİKTARLARI 2024 ŞUBAT

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A, 4B, 4C’liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

ING BANK - NAKİT PROMOSYON VE OTOMATİK FATURA TALİMATI BONUSU:

ING Bank, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara özel sunulan kampanya ile ek koşulsuz 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatına eklenen 5.000 TL'ye kadar nakit promosyonla birlikte toplamda 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma fırsatı sağlıyor.

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4A, 4B, 4C’liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

TÜRKİYE FİNANS - EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU VE ÖDÜL FIRSATLARI:

Türkiye Finans, 1-29 Şubat 2024 tarihleri arasında maaşını taşıyanlara özel olarak sunulan kampanya ile 15.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu ve çeşitli ödül fırsatları sunmaktadır.

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4A, 4B, 4C’liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

GARANTİ BBVA - NAKİT PROMOSYON VE KREDİ KARTI BONUSU:

Garanti BBVA tarafından sunulan Emekli Promosyon Kampanyası, 1 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerliliğini koruyacak. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon avantajından faydalanma imkanına ek olarak, kredi kartı ile yapılacak 500 TL'lik harcamaya karşılık 1.000 TL bonus fırsatı sunuluyor.

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4A, 4B, 4C’liye miktarlar değişti! Müjde geldi, P.tesi ve Perşembe 14.350 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net tutarlar...

QNB FİNANSBANK - DİJİTAL ONAY VE NAKİT PROMOSYON:

QNB Finansbank, dijital onay ile maaş taşıyan emeklilere özel 8.000 TL'ye kadar nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartında yıllık 1.200 TL indirimle toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü sağlamaktadır.